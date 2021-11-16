Kesilen odunda şaşkına çeviren figür! ''Yüce Allah'a şükürler olsun, bu odunu ömür boyu saklayacağız''

Sürmene ilçesi Muratlı Mahallesi'nde yaşayan Alişan Köse, ailesinin kışlık odun için evinin önünde getirdiği ağaçları motorlu testereyle parçalara böldü.

MİSAFİR ODASINDA SERGİLEMEYE BAŞLADI

İddiasına göre Köse, kestiği odunun gövdesinde yavru ayı yüzünü andıran figürle karşılaştı. Köse şaşkına döndüğü ve paylaştığı sosyal medyasında ilgi odağı olan odunu anı olarak saklamak için evindeki misafir odasında sergilemeye başladı.

''ENTERESAN FİGÜR ÇOK ŞAŞIRDIK''

Figürü görünce çok şaşırdığını söyleyen Alişan Köse, "Kışlık odunlarımızı hazırlıyorduk. Böyle bir figürle karşılaştık. Öncelikle bunu yaradan yüce Allah’a şükürler olsun. Yarattığı ne kötü ki; her şey güzel sonuçta. Sosyal medyada paylaştım, baya ilgi çekti. Bunu biz ayıcığa benzettik biz. Ama başka benzetmelerde bulunalar da olabilir. İlk kestiğimde fark etmemiştim, öteye atmıştım. Odunları dizerken gördüm. Enteresan bir figür çok şaşırdık. Saklamaya ve yakmamaya karar verdik. Bu odunu vernikleyip saklayabiliriz. Bu odunu yakmaya kıyamayız, bir ömür boyu saklayacağız” dedi.

(DHA)

