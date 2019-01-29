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Kesilen trafik cezasına kızıp inşaata çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:47 | Son Güncelleme

Karabük’te trafik uygulamasında ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü kendisine kesilen cezaya kızarak, eşi ve 2 çocuğunu arabada bırakıp 11 katlı inşaata çıktı.Karabük’te trafik ekipleri Aydınlıkevler Mahallesi Belen köyü yol ayrımında yaptıkları denetimler sırasında 37 HD 468 plakalı otomobili durdurdu.

Karabük’te trafik uygulamasında ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü kendisine kesilen cezaya kızarak, eşi ve 2 çocuğunu arabada bırakıp 11 katlı inşaata çıktı.
Karabük’te trafik ekipleri Aydınlıkevler Mahallesi Belen köyü yol ayrımında yaptıkları denetimler sırasında 37 HD 468 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Tahsin Güllüoğlu’ndan gerekli evrakları isteyen trafik ekipleri sürücünün ehliyeti olmadığını ve aracında muayenesiz olduğunu belirlerdi. Bunun üzerine ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı sürücüye 2 bin 18 TL, aracın muayene eksikliğinden dolayı 435 TL ve araç sahibine de bin 601 TL olmak üzere toplam 4 bin 144 TL ceza yazılınca Güllüoğlu çılgına döndü.
Sürücü otomobilde eşi ve 2 çocuğunu bırakarak yakındaki 11 katlı bir inşaata çıktı. İtfaiye ve 112 ekiplerinin de sevk edildiği bölgede polisler Güllüoğlu’nu inşaattan indirerek karakola götürdü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Polislerin eşine ceza kestiğinden inşaata çıktığını söyleyen Ayşe Güllüoğlu, "3 tane ceza yazınca, psikolojisi bozulunca inşaata çıktı” dedi.

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