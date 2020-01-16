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  4. 'Kesilir' denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı!

'Kesilir' denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bulgaristan’da 2 ay önce iş kazası geçirerek sol el baş parmağını pres makinesine sıkıştıran Milko Ivanov’un parmağı, Türkiye’de yapılan 4,5 saatlik operasyonla kesilmekten kurtarıldı. Çok mutlu olduğunu belirten Ivanov, “Sofya’da ve Almanya’da sonuç alamadım. Doktorlar, baş parmağımın kesilmesi gerektiğini söyledi. Oysa Türkiye’de parmağımı kesilmekten kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

'Kesilir' denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı!

Bulgaristan’da bir gıda şirketinin sahibi olan Milko Ivanov (52) 2 ay önce iş kazası geçirdi. Kaza sırasında 220 derecelik sıcak pres altında 3 dakikaya yakın kalarak ezilen sol el baş parmağının üst kısmı, tendonları, damarları ve cildi öldü.

DOKU NAKLİYLE PARMAK KURTARILDI

Sofya’da iki hastaneye başvuran, ardından sonuç alamayınca Almanya’ya giden Ivanov’a doktorlar, parmağının kurtarılamayacağını ve kesilmesi gerektiğini söyledi. Kazanın üzerinden zaman geçtikçe, yarada antibiyotiklere çok dirençli bir bakteri üredi . Parmağı kullanılmaz hale gelen Ivanov, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl’e ulaştı. Ülkesinde ve Almanya’da ‘kesilmesi gerekiyor’ denilen parmağı antibiyotik tedavisi ve doku nakli ameliyatı sonrasında kurtuldu.

TENDONLAR, DAMARLAR VE CİLT ÖLMÜŞ

Operasyon ve hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bingöl, “Ekim ayının son günlerinde hasta iş kazası geçirmiş. Sol el baş parmağı 220 derecelik sıcak pres altında kalmış. Ezilmeye bağlı olarak parmağın üst bölümü, tendonlar, damarlar, kemik doku ölümü gerçekleşmiş. Bulgaristan’da sonuç alınamayınca Almanya’ya gitmiş. Orada da prosedürler uzayınca ve parmak daha da kötüleşince ülkesine dönmüş . Bulgaristan da parmakta antibiyotiklere dirençli bir bakteri gelişmesi ve parmağın durumunun kötüye gitmesi nedeniyle ampütasyon yani kesilme kararı çıkmış.” diye konuştu.

YARA TEMİZLENDİ, DOKU ÜRETİLDİ

Doku nakliyle parmağı kurtardıklarını aktaran Doç. Dr. Bingöl, “Hasta geldiği zaman önce yarasını temizledik. Yarada hemen tüm antibiyotiklere dirençli bir bakteri üremişti. Antibiyotik tedavisine başlayarak hastanın enfeksiyonunu ortadan kaldırdık. Yaranın olduğu bölgede yeni dokular üretmeye başladık. 1 hafta sonra da hastanın kolundan, damarlarıyla beraber doku alarak, yaralı bölgeye nakil yaptık ve parmağı kurtardık” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT 4,5 SAAT SÜRDÜ

Ameliyatın sorunsuz geçtiğini dile getiren Doç. Dr. Bingöl, “Operasyon 4,5 saat sürdü. Hastanın parmağının sırt kısmı ve tendonu tekrar yapıldı. Hastanın belki parmağı eskisi gibi görünmeyecek ama eskiye yakın şekilde kullanabilecek. Estetik açıdan da görünümde bir miktar değişiklik olacak” dedi.

KISA SÜREDE ESKİ HALİNE DÖNEBİLECEK

Başparmağın el fonksiyonlarının neredeyse yarısından sorumlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, “Başparmak tamamen kaybedilince, el fonksiyonlarının neredeyse yarısını kaybediyoruz. O yüzden ana hedefimiz başparmağı korumak üzerindeydi. Hasta, 3 hafta içinde günlük işlerine dönebilecek.” diye konuştu.

EL YARALANMALARINDA İLK 7 GÜNE DİKKAT

Bu tip yaralanmalarda kayıp yaşanmaması için hızlı ve doğru müdahale etmenin gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bingöl, “Yanlış bir müdahale hayat boyu devam edecek sakatlanmaya neden olabiliyor. Geç kalınırsa da, dokusal kayıp olmadığı durumlarda bile fonksiyon kaybı gelişebiliyor. Özellikle 40 yaş üstü hastalarda bu kayıp daha da fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

İŞ KAZALARINA MÜDAHALEDE TECRÜBELİYİZ

Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, “Ülkemizde el yaralanmalarını iş kazası olarak sıkça gördüğümüz için, tecrübeliyiz. Gelen hastalara ne yapılacağına hızlı şekilde karar verip, uygulamaya geçiyoruz. Bu tip yaralanmaların daha az olduğu ülkelerde uzman sayısı da yeterli olmayabiliyor. O yüzden tedavi seçimi yaparken geç kalınabiliyorlar. Türkiye onarım cerrahisinde bölgede ve dünyada en önemli ülkelerden biri haline gelmiştir.” dedi.

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