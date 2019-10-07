İş dışında hayvanı yanından ayırmayan, dışarı çıktığında onu yanına alan Erdal Polat, market alışverişine de horozla gidiyor.

Veterinere götürdükleri horozun bir gözünü kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan Erdal ve eşi Mürbet Polat, tedavisinin ardından evlerine getirdikleri hayvan için bahçelerinde kümes yaptırdı.

Polat, sahibinin "hasta olduğu için keseceğini" söylediği horozu satın alarak, mesai bitiminde evine götürdü.

Daha sonraki dönemlerde de lokantaya geldiğinde horoza yemek veren Polat, bir gün burada göremediği hayvanı bahçedeki ağaç kenarında halsiz buldu.

Evde 3 kedi olmasına rağmen ara ara kümesinden çıkıp eve gelen horozun bu anları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Bir canlının hayatını kurtardığımız için mutluyuz"

Erdal Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece hayvanları ve doğayı çok sevdiklerini, bir canlının hayatını kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Horozu koydukları kümese tavuk da aldıklarını, şu anda 4 civcivlerinin bulunduğunu anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Sahibi, horozu keseceğini söylediğinde çok üzüldüm. Kıyamadım onun kesilmesine. Bu hayvan kesilir mi? 3 veteriner gezdim. Ameliyat ettirdik ve bir gözü alındı. Sonra sağlığına kavuştu. İşte böyle yaşayıp gidiyoruz. Horozu kurtardık, bu benim için çok önemli. Ona çok alıştık. O çocuğumuz, her şeyimiz oldu. Onunla bakkala da gidiyoruz."

Mürbet Polat da eşi kucağında bir horozla eve geldiğinde çok şaşırdığını ancak onu hemen benimsediğini kaydetti.

