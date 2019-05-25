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Kesilmiş ağaç parçalarından tasarımları ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde oturan Mecit Yıldırım (64), uzun yıllar boyunca gemilerde çalıştıktan sonra emekli oldu ve hobi olarak ahşap tasarım işiyle ilgilenmeye başladı.

Kesilmiş ağaç parçalarından tasarımları ilgi görüyor

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde oturan Mecit Yıldırım (64), uzun yıllar boyunca gemilerde çalıştıktan sonra emekli oldu ve hobi olarak ahşap tasarım işiyle ilgilenmeye başladı. Kesilmiş ağaç parçalarını şekiillendiren Yıldırım, ilçede atölye ve tanıtım ofisi açtı. Siparişlere yetişemeyen Yıldırım, yurt dışından da ürünlerine talep geldiğini söyledi.
3 çocuk ve 4 torunu bulunan Mecit Yıldırım’ın hobi olarak başladığı ahşap tasarım işi ilgi görünce profesyonel olarak çalışmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle yıkılma amaçlı kesilen ağaçların içerisinden işleyeceği parçaları seçtiğini söyleyen Yıldırım, yurt içinde taleplere yetişmekte zorlandığını, yurt dışından da sipariş almaya başladığını söyledi.
Emekli olduktan sonra boş durmak istemediğini, bölgedeki ağaç çeşitliliği nedeniyle de ağaç tasarım işine merak sardığını anlatan Mecit Yıldırım, şunları söyledi:
"Kızılkeçeli yolunda bir atölyem var. Yarım günüm orada geçiyor. Atölyede işlediğim ürünleri de Akçay merkezdeki tanıtım ofisinde satışına sunuyorum. Şu anda yurtdışına satışımız oldukça yüksek düzeyde. Avustralya, Amerika, Almanya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen siparişleri gönderdim. Şimdi ise, yüksek voltajlı ağaç yakma sanatına da merak saldım. Onlarda çok beğeni alıyor. Ömrümü bu işte geçirmedim, sonradan edindiğim bir beceri olduğu için genelde doğanın verdiği güzellikleri kullanıyorum. Yaptığım çalışmalar karşısında ailem de şaşırdı. Sonuçta, benim ömrüm denizde geçti, telsizciydim. Sonradan bu kadar güzel eserler çıkarmam herkesi şok etti. Her insanın içinde, bir sanat dalına karşı ilgisi olduğunu düşünüyorum. Zamanı gelince ortaya çıkıyor. Kendimle gurur duyuyorum. Ürünlerimin satılması da hiç önemli değil. Hatta ilk başlarda ürünüm satıldı diye ağladığım oldu. O kadar bağlandım bu işe."

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Kesilmiş ağaç parçalarından tasarımları ilgi görüyorKesilmiş ağaç parçalarından tasarımları ilgi görüyorKesilmiş ağaç parçalarından tasarımları ilgi görüyorKesilmiş ağaç parçalarından tasarımları ilgi görüyor

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