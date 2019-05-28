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Kesime gönderilmekten kurtarılan tavuklar, artık özgürce yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde iflas eden bir yumurta firmasının kesime gönderme kararı aldığı 350 tavuğu, Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın sahibi Sibel Çakır satın aldı.

Kesime gönderilmekten kurtarılan tavuklar, artık özgürce yaşayacak

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde iflas eden bir yumurta firmasının kesime gönderme kararı aldığı 350 tavuğu, Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın sahibi Sibel Çakır satın aldı. Çakır, kapalı ortamda tutulan ve sürekli yumurtlayan tavukların, doğal ortamda özgürce yaşayacaklarını söyledi.
İflas eden bir yumurta şirketinin elden çıkarmak istediği 1225 tavuktan 875'ini Çeşme ilçesinde faailiyet gösteren başka bir yumurta firması satın aldı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı sahibi Sibel Çakır da firmanın elinde kalan 350 tavuğun kesilme ihtimali üzerine harekete geçti. Çakır, sosyal medya takipçilerinin de desteği ile 350 tavuğu ve 5 horozu satın alıp, barınağa yerleştirdi. Kapalı ve yapay ışıklı 30'ar santimlik kafeslerde yaşadıkları için tüyleri dökülen tavuklar, oluşturulan kümeste, doğal ortama alışmaları için karantinaya alındı.
Bu alışma sürecinde kayıplar olduğunu ve olabileceğini belirten Çakır, 'papatya kızlar' diye seslendiği tavukları, kısa sürede barınakta salacaklarını söyledi.
Yumurta sektöründeki tavukların zaman içerisinde yumurtlama özelliklerini kaybettikleri için etlerinden yararlanma amacı ile kesimhaneye gönderildiklerini anlatan Çakır, şöyle dedi:
"Bir yumurta çiftliği, elindeki bütün tavukları kesime göndermek üzereydi. Gittiğimiz de 350 tavuk ve 5 horoz kalmıştı. Takipçilerimize duyurduk, onların da yardımı ile tavukları ve horozları aldık. Bu hayvanlar doğduklarından beri toprak ve güneş görmüyorlar, küçücük 30'ar santimlik kafeslerin içerisinde hayatlarını tamamlıyorlar. Görevleri sadece yemek yemek, su içmek ve yumurtlamak. Bu nedenle doğal ortama alışma süreçlerinde karantina süreleri var. Bu süreçte kaybettiklerimiz ve kaybedeceklerimiz olacak, fakat geri kalanlar burada çiftlikte, diğer tavuklarımız gibi özgür olacaklar. Bizim onların yumurtalarından ve etlerinden faydalanma gibi bir sistemimiz yok, buna çok karşıyız. Artık özgür olup, çiftliğimizin hayat arkadaşları olacaklar. Kesinlikle kafese ya da kümese kilitlenme gibi bir durumları olmayacak. Zaten yaklaşık birbuçuk yıldır yumurta sektöründe hayatları ellerinden alınıp, köle gibi çalışmışlar. Bundan sonra kaç ay ya da kaç yıl yaşarlar bilemiyoruz ama en azından özgür ve mutlu olup tavuk gibi yaşayacaklar."

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Kesime gönderilmekten kurtarılan tavuklar, artık özgürce yaşayacakKesime gönderilmekten kurtarılan tavuklar, artık özgürce yaşayacakKesime gönderilmekten kurtarılan tavuklar, artık özgürce yaşayacakKesime gönderilmekten kurtarılan tavuklar, artık özgürce yaşayacak

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