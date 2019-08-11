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Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçip, yaklaşık 5 kilometre koştuktan sonra kayboldu.  Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp, Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi.

Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı

Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçip, yaklaşık 5 kilometre koştuktan sonra kayboldu.
Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp, Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi. Boğa, yürüyüş yolunda kilometrelerce koşarken, denize girmek için sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler hayvanı görünce şaşırdı. Restoran ve kafe çalışanlarının da sahibine yardım etmek için yakalamaya çalıştığı boğa, kaçıp, sahilden uzaklaştı. Liman Mahallesi'ne kadar yakalamaya çalışanlardan kaçan boğa bir süre sonra gözden kayboldu.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Boğanın kaçtığı anlar ise bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Boynundaki iple deniz kenarındaki yürüyüş yolunda koşan boğa yaklaşık 5 kilometre sahil bandında başı boş dolaştı. Restoran çalışanı Sefa Toros, temizlik yaparken bir anda üzerine gelen boğayı görünce masaların arkasına girerek korunmaya çalıştığını söyledi. Kurbanlık üzerine gelince korktuğunu belirten Toros, "İlk defa sahilde kaçan boğa gördüm. Kaçarak sahil boyunca gitti. Yakalamaya çalışan iki kişi vardı. Sanırım biri sahibi ancak kimse yakalayamadı. Boğa bir kişiye tekme atıp kaçmaya devam etti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtıKesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtıKesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtıKesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı

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