HABER

Kesime götürülürken iki kişiyi yaralayan boğa kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

Rize'de ahırdan çıkartılmaya çalışıldığı sırada sahibini ve kasabı yaralayan boğa, sakinleştirici iğne ile vurulduktan sonra kaçarken çay bahçesine düştü

Kesime götürülürken iki kişiyi yaralayan boğa kaçtı

RİZE (AA) - Rize'de kesime götürülürken 2 kişiyi yaralayan boğa, sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kaçarken çay bahçesine düştü.

Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde İsmail Akgül ve ortakları, satın aldıkları kurbanlığı kesime götürmek üzere ahırdan çıkarmak istedi.

Ahırdan çıkmamak için direnen boğa, bu sırada kurbanlığın ortaklarından Eşref Büyük'ü çenesinden, kasap Ahmet Akgül'ü ise ayağından yaraladı.

Hayvanı kendi çabalarıyla ahırdan çıkarıp kesemeyeceklerine karar veren kurban sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri, boğaya ahırdan çıkarabilmek için uyuşturucu iğne yaptı.

Hayvanın sakinleştiğini düşünen ekipler ve Ahmet Akgül, boğayı ahırdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada koşmaya başlayan boğa, Akgül'ün elinden kurtularak çay bahçesine atladı.

İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yanaşmaya cesaret edemedi. Yaklaşık iki saat süren uğraşın ardından yorgun düşen boğa, belediye ekipleri ve kurban sahiplerince yakalandı.

Ekipler, boğayı bahçeden yola çıkardı. Yolda bir kez daha ipten kurtulmayı başaran boğa yeniden çay bahçesine girdi. Kurban sahipleri çay bahçesinde yeniden yakalayarak ağaca bağladıkları boğayı burada kesmeye karar verdi.

Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra olay yerine gelen Eşref Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir türlü hayvanı sakinleştirmeyi başaramadıklarını söyledi.

Kurbanı ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada kafası ile çenesine vurduğunu anlatan Büyük, "Kurban biraz yaramazlık yaptı. Ayağı ipe takıldı, kurtarmak istedim ancak kafasını çeneme vurdu. Kaçmasaydım ezilebilirdim. Dudağım yarıldı." dedi.

Büyük, boğaya üç iğne yaptırdıklarını ancak tesir etmediğini aktardı.

Öte yandan aynı mahallede Yakup Akgül'e ait kurbanlık boğa da kesime götürülürken sahiplerinin elinden kurtularak çay bahçesine girdi.

Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne yapılan boğa, bahçeden çıkarılamayınca su serpilerek rahatlatılmaya çalışıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen bahçeden çıkartılamayan boğanın kesimi burada yapıldı.

Kesime giderken 2 kişiyi yaralayan boğa çay bahçesine düştü

Kesime giderken 2 kişiyi yaralayan boğa çay bahçesine düştü

Kesime giderken 2 kişiyi yaralayan boğa çay bahçesine düştü

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Çorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndüÇorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndü
Çorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildiÇorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçan kurbanlık boğa kurban bayramı Rize

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.