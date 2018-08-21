Kesime götürülürken iki kişiyi yaralayan boğa kaçtı

RİZE (AA) - Rize'de kesime götürülürken 2 kişiyi yaralayan boğa, sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kaçarken çay bahçesine düştü.
Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde İsmail Akgül ve ortakları, satın aldıkları kurbanlığı kesime götürmek üzere ahırdan çıkarmak istedi.
Ahırdan çıkmamak için direnen boğa, bu sırada kurbanlığın ortaklarından Eşref Büyük'ü çenesinden, kasap Ahmet Akgül'ü ise ayağından yaraladı.
Hayvanı kendi çabalarıyla ahırdan çıkarıp kesemeyeceklerine karar veren kurban sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Belediye ekipleri, boğaya ahırdan çıkarabilmek için uyuşturucu iğne yaptı.
Hayvanın sakinleştiğini düşünen ekipler ve Ahmet Akgül, boğayı ahırdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada koşmaya başlayan boğa, Akgül'ün elinden kurtularak çay bahçesine atladı.
İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yanaşmaya cesaret edemedi. Yaklaşık iki saat süren uğraşın ardından yorgun düşen boğa, belediye ekipleri ve kurban sahiplerince yakalandı.
Ekipler, boğayı bahçeden yola çıkardı. Yolda bir kez daha ipten kurtulmayı başaran boğa yeniden çay bahçesine girdi. Kurban sahipleri çay bahçesinde yeniden yakalayarak ağaca bağladıkları boğayı burada kesmeye karar verdi.
Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra olay yerine gelen Eşref Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir türlü hayvanı sakinleştirmeyi başaramadıklarını söyledi.
Kurbanı ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada kafası ile çenesine vurduğunu anlatan Büyük, "Kurban biraz yaramazlık yaptı. Ayağı ipe takıldı, kurtarmak istedim ancak kafasını çeneme vurdu. Kaçmasaydım ezilebilirdim. Dudağım yarıldı." dedi.
Büyük, boğaya üç iğne yaptırdıklarını ancak tesir etmediğini aktardı.
Öte yandan aynı mahallede Yakup Akgül'e ait kurbanlık boğa da kesime götürülürken sahiplerinin elinden kurtularak çay bahçesine girdi.
Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne yapılan boğa, bahçeden çıkarılamayınca su serpilerek rahatlatılmaya çalışıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen bahçeden çıkartılamayan boğanın kesimi burada yapıldı.
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