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Kesimhaneye götürülüyordu! Patisini uzatarak...

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:08 | Son Güncelleme

Çin'in TikTok benzeri video paylaşım sitesi Douyin'de paylaşılan videoda, bir köpeğin kesimhaneye götürülmesinin son anda önüne geçildiği gösteriliyor. Bir hayvanseverin kayda aldığı videodaki köpek, yardım isteyen gözlerle patisini uzatıyor.

Kesimhaneye götürülüyordu! Patisini uzatarak...

Kısa süre önce TikTok'un Çince versiyonu Douyin ile paylaşılan bir videoda, köpeğin ürkek bir şekilde ön pençesini yoldan geçen kişiye kaldırıp patisini alıp salladığı görülüyor.

Viral video, Çin'de köpeklerin katledilmesini önlemek için yasaları teşvik etme umuduyla paylaşıldı.

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Söz konusu videoda 'Köpek eti salonunda katledilmeyi beklerken ne kadar korkmuştu, yardım edilmesini dört gözle bekliyordu. Hayvanlara zulmü yasaklayın, yasaları mümkün olan en kısa sürede kanunlaştırın' yazısı yer alıyor.

Yoldan geçen kişi mezbaha dışında bulunan köpeği sahiplendi. Sahibinin internette yazdığına göre, muhtemelen çalınan bir evcil hayvan olan köpek, kurtarıldığından bu yana Jilin'deki sevgi dolu bir evde yaşıyor.

Bununla birlikte Çin nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 20'si köpek eti yiyor, yüzde 65'i ise hiç denemedi.

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