HABER

Kesimoğlu, CHP’nin adayını geride bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:26 | Son Güncelleme

CHP’nin Kırklareli’nde aday göstermediği bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara seçimi önde götürüyor.CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart 2019 Seçimlerine bağımsız girerek seçim sonuçları boyunca MHP Adayı Derya Bulut ile kafa kafaya yarıştı.

Kesimoğlu, CHP’nin adayını geride bıraktı

CHP’nin Kırklareli’nde aday göstermediği bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara seçimi önde götürüyor.

CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart 2019 Seçimlerine bağımsız girerek seçim sonuçları boyunca MHP Adayı Derya Bulut ile kafa kafaya yarıştı. Kırklareli’nde sandıkların açılma oranı resmi olmayan rakamlara göre yüzde 98,24’ü bulurken, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun oy oranı yüzde 37,22, MHP’nin adayı Derya Bulut yüzde 37,16, CHP’nin aday gösterdiği Mehmet Tuna Soykan ise yüzde 21,34’te kaldı.

“Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum” demişti
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyince daha önce açıklama yaparak “Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum” demişti.

Kesimoğlu, CHP’nin adayını geride bıraktı

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan’ı Ekrem Yüce olduSakarya Büyükşehir Belediye Başkan’ı Ekrem Yüce oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.