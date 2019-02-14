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KESİMOĞLU, HALK KONSERİNDE BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

CHP'den istifa eden Kesimoğlu: İnce'nin yanındayım, diye aday gösterilmedim (2)   Kırklareli'de, yerel seçim için CHP'den yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmeyen ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız adaylığını akşam saatlerinde kentte düzenlenen Sevgililer Günü konseri sırasında açıkladı.

CHP'den istifa eden Kesimoğlu: İnce'nin yanındayım, diye aday gösterilmedim (2)

Kırklareli'de, yerel seçim için CHP'den yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmeyen ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız adaylığını akşam saatlerinde kentte düzenlenen Sevgililer Günü konseri sırasında açıkladı. Işın Karaca'nın konseri sırasında sahneye çıkan Kesimoğlu, bağımsız adaylığını alandaki vatandaşlarla paylaştı.

KESİMOĞLU: SİZE BİR MÜJDEM VAR

Başkan Kesimoğlu, konser arasında sanatçı Işın Karaca'ya eşi ile birlikte plaket verdikten sonra "Bir müjdem var" diyerek bağımsız adaylığını açıkladı. Kırklarelilerin iradesine ipotek konulmasına isyan ettiğini belirten Kesimoğlu, "Bu özel günde eşim de yanımda size bir itirafta bulunmak istiyorum. Benim 3 sevgilim var; birincisi eşim, oğlum ve 91 yaşındaki annem olmak üzere ailem, ikincisi Kırklareli halkı, üçüncüsü Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Beni partimin kurumsal kimliği ile hiç işim yok, asla da olmaz. Sizin iradenize ipotek konmasına isyanım. Size güveniyorum. Bugün ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayıyım. Kendimi sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kesimoğlu'nun adaylığını açıkladığını konuşmasının ardından alanda bulunan kalabalık alkışla destek verdi.

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