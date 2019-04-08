Kesimoğlu mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Bağımsız Mehmet Siyam Kesimoğlu Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulundaki mazbata törenine, Mehmet Siyam Kesimoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kesimoğlu, mazbatasını aldıktan Atatürk Evi’nin önünde selamla konuşması yaptı.

Yoğun, sıkıntılı, stresli bir mücadelenin sonunda hak, hukuk, adalet tecelli ettiğini söyleyen Kesimoğlu "Yoğun, sıkıntılı, stresli bir mücadelenin sonunda hak, hukuk, adalet tecelli etti. Emeklerimizin karşılığını aldık. Bu süreçte katkısı olan her arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

