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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ADIYAMAN

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Adıyaman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Besni: Eyüp Mehmet Emre

Samsat: Halil Fırat

Kahta: Engin Akel

Gölbaşı: Yusuf Özdemir

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Erkan Aksoy

Tut: Ercan Öncebe

Sincik: Mehmet Korkut

- Cumhuriyet Halk Partisi

Besni: Vakkas Açar

Tut: Mehmet Kılıç

Gölbaşı: İskender Yıldırım

- Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

Besni: Kenan Polat

Kahta: Sıraç Aslan

Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül

Gölbaşı: Kamber Öztürk

Sincik: Ahmet Genciz

Tut: Hasan Şahan

Samsat: Sadık Öztürk

- İYİ Parti

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı

Kahta: Erdoğan Özer

- Saadet Partisi

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal

Besni: Reşit Alkan

Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı

Çelikhan: Mehmet Bora

Gerger: Zeynel Aslan

Gölbaşı: Yusuf Yalanız

Samsat: Hayrettin Kuştepe

Sincik: Hasari Altınel

Tut: Mustafa Akar

- Bağımsız Türkiye Partisi

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Besni: Ahmet Kar

Kahta: Müzeyyen Baskın

Tut: Yusuf Kar

Sincik: Serpil Hanbay

Çelikhan: Burak Arslan

Gerger: Muhammed Yasin Kılıç

Gölbaşı: Abdurrahman Başsürücü

- Demokratik Sol Parti

Adıyaman merkez: Ergün Koç

- Vatan Partisi

Adıyaman merkez: Arif Doğan

- Türkiye Komünist Partisi

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

- Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen

Besni: İsmail Kıran

Samsat: Süeda Kazancı

Sincik: Ahmet Buz

Gölbaşı: Erol Ok

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