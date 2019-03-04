HABER

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - AĞRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ağrı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Ağrı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)

Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz

Diyadin: Salih Yaşar

Taşlıçay: İsmet Taşdemir

Eleşkirt: Aytekin Arslan

Hamur: Cezmi Ergül

Tutak: Yavuz Özcan

Patnos: Mehmet Hanifi Alır

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Mahmut Kamiloğlu

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selahattin Aysu

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): İlhami Zeyrek

Dedeli Beldesi (Patnos): Veysi Durak

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ağrı Merkez: Ahmet Meriç

Doğubayazıt: Ali Karakol

Diyadin: Abidin Yenigün

Taşlıçay: Kutbettin Tekgül

Eleşkirt: Yılmaz Polat

Hamur: Muzaffer Ademi

Tutak: Erkan Sayan

Patnos: Lokman Çetin

Dedeli Beldesi (Patnos): Muzaffer Yıldız

- Milliyetçi Hareket Partisi

Doğubayazıt: Feyyaz Bilen

Diyadin: Ahmet Şimşek

Taşlıçay: Sinan Aydemir

Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya

Hamur: Can Alper Aktaş

Tutak: Coşkun Akbaba

Patnos: Aydın Şimşek

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Halis Dursun

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Hakim Taşdemir

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Namet Aysu

Dedeli Beldesi (Patnos): Ahmet Işık

- Halkların Demokratik Partisi

Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar

Doğubayazıt: Yıldız Acar

Diyadin: Betül Yaşar

Taşlıçay: Yusuf Aladağ

Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya

Hamur: Cemal Akar

Tutak: Baran Öztürk

Patnos: Emrah Kılıç

- İYİ Parti

Ağrı Merkez: Taner Söylemez

Diyadin: Rıza Karakuş

Patnos: Hamdullah Denizhan

Tutak: Süleyman Çetin

Dedeli Beldesi (Patnos): Ekrem Gençer

- Saadet Partisi

Ağrı Merkez: Mehmet Erat

Doğubayazıt: Necib Yel

Diyadin: Erol Ergül

Eleşkirt: Ramazan Yakut

Hamur: İsmet Aslan

Tutak: Mehmet Sena Durğut

Patnos: Abdulhalik Taşkın

Taşlıçay: Salih Arslan

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sedat Gümüştekin

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Samet Akşit

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Hüseyin Çelebi

Dedeli Beldesi (Patnos): Reşit Kıvanç

- Bağımsız Türkiye Partisi

Ağrı Merkez: Hasan Kuloğlu

Doğubayazıt: Fatıma Kaplan

Patnos: Yusuf Haydar Göksel

Diyadin: Mustafa Doğan

Tutak: Mehmet Emin Tekcan

Taşlıçay: Yunus Emre Kuloğlu

Eleşkirt: Ahmet Celal Uruh

Hamur: Gülnur Yıldırım

- Büyük Birlik Partisi

Tutak: Bülent Duru

- Demokrat Parti

Patnos: Fesih Bayar

Tutak: Suat Engin

Eleşkirt: Sait Yami

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sudi Öztürk

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selami Demirtaş

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Nurettin Öztürk

-Türkiye Komünist Partisi

Ağrı Merkez: Hetem Ayaz

- Demokratik Sol Parti

Ağrı Merkez: Tekin Oruç

- Bağımsız

Ağrı Merkez: Özcan Gök

Ağrı Merkez: Mehmet Ölçer

Ağrı Merkez: Berat Gökçe

Eleşkirt: Halil Yılmaz

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Herkes o hayırseveri merak ediyor... Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyorHerkes o hayırseveri merak ediyor... Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor
Emekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadıEmekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 yerel seçimler Ağrı kesin aday listeleri

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.