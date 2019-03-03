Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ANKARA

Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.

Ankara'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

Nallıhan: Rukiye Bıyıklı

Polatlı: Fahri Yılmaz

Pursaklar: Selim Oktay

Sincan: Okan Özgür Özturan

Şereflikoçhisar: Ali Şen

Yenimahalle: Faik Ünal Silier

- HDP

Bala: Bülent Akbaş

Çankaya: Filiz Kerestecioğlu

Haymana: Tülay Serbest

Keçiören: Diyadin Fırat

Polatlı: Soner Özalp

-DEMOKRAT PARTİ

Çankaya: Abdullah Canbulat

Yenimahalle: Mert Demirhan

Keçiören: Hatice Özkan

Altındağ: Murat Gedikbaş

Kahramankazan: Ali Zafer Topşir

Haymana: Levent Koç

Polatlı: Birol Gökçe

Sincan: Mehmet Can

Mamak: Arif Varmış

Gölbaşı: Volkan Akpınar

Pursaklar: Çağrı Boyacı

Ayaş: Hayri Yorulmaz

-TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Ankara Büyükşehir: Fatma Korur

Keçiören : İsmail Mürşil

Altındağ: Yusuf Şaylan

Sincan: Nadir Bakkal

-Bağımsız adaylar

Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 bağımsız aday da yarışacak.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:

Sabit Tekin

Mehmet Cerit

Meriç Meydan

Mehmet Hoşoğlu

Recep Gökyer

-Ankara ilçelerindeki bağımsızlar

Mamak:

Ümit Kızılpınar

Mustafa Güner

Altındağ:

Murat Kandemir

Pursaklar:

Cemil Yanık

