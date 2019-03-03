Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ANKARA

Başkentte 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Ankara'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- AK PARTİ
Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
- MHP
Etimesgut: Enver Demirel
Gölbaşı: Ramazan Şimşek
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
- CHP
Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş
Çankaya: Alper Taşdelen
Yenimahalle: Fethi Yaşar
Mamak: Adnan Demirci
Etimesgut: Celal Çelik
Ayaş: Ali Başkaraağaç
Elmadağ: Adem Barış Aşkın
Güdül: Sevilay Akyüz
Haymana: Hacı Aysu
Kalecik: Hamza Alper Gümüş
Polatlı: Sami Çay
- SAADET PARTİSİ
Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan
Akyurt: Yasin Çiftçi
Altındağ: Cemal Sertkaya
Ayaş: Cengiz Zeyrek
Bala: Soner Dalkıran
Beypazarı: İbrahim Demir
Çamlıdere: Mehmet Mermer
Çankaya: Hasan Çıplak
Çubuk: Süleyman Haksever
Elmadağ: Nuri Yurdakul
Etimesgut: Hakan Polat
Evren: Yusuf Yiğiter
Gölbaşı: Halil Adıgüzel
Güdül: Mehmet Avcı
Haymana: Aytekin Yüzer
Kahramankazan: Erol Öztürk
Kalecik: Mustafa Türkmen
Keçiören: Davut Açıkgöz
Kızılcahamam: Sedat Barun
Mamak: Seyit Mehmet Karagülle
Nallıhan: Murat Gür
Polatlı: Nasuh Reşat Ayar
Pursaklar: Muammer Gülap
Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal
Yenimahalle: Mehmet Şahin
- DSP
Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz
Akyurt: Hanife Uludağ
Altındağ: Aydın Solhan
Ayaş: Ali Korçeren
Bala: Ejder Onursal
Beypazarı: Mehibe Çakmak
Çubuk: İsmail Hakkı Çetin
Elmadağ: Remzi Işıkdan
Etimesgut: Necati Şeyhoğlu
Evren: Halit Baykal
Gölbaşı: Abdullah Ayan
Güdül: Mustafa Çalışkan
Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya
Kalecik: Yaşar Güner
Keçiören: Kenan Üşenmez
Kızılcahamam: Rana Zengi
Mamak: Ali Türksoy
Polatlı: Mahir Akkar
Pursaklar: Ekrem Avanaş
Sincan: Mahmut Akyol
Şereflikoçhisar: Kenan Seven
- İYİ PARTİ
Akyurt: Selami Ünür
Altındağ: Hasan Yalçıntaş
Bala: Necati Deli
Beypazarı: Veysel Ayık
Çamlıdere: Vefa Peçenek
Çubuk: Mustafa Aydos
Gölbaşı: Mahmut Aksoy
Güdül: Nurullah Ünsal
Kahramankazan: Fazıl Köremezli
Keçiören: Güçlü Şenel
Kızılcahamam: Coşkun Ünal
Nallıhan: Abdulfettah Güngör
Pursaklar: Hüseyin Burgaz
Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı
Sincan: Mehmet Arslan
- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
Sincan: Sabri Öz
Kalecik: Filiz Ulusoy
Çubuk: Hayrettin Bal
Gölbaşı: Serkan Yüksel
Altındağ: Enver Yılmaz
Polatlı: İsmail İlbağa
Etimesgut: Orhan Bozkurt
Akyurt: Lütfü Ercan
Pursaklar: Ebubekir Aktaş
- VATAN PARTİSİ
Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür
Altındağ: Sefa Koçoğlu
Akyurt: Emilhan Güçlü
Ayaş: Hasan Dönmez
Bala: Engin Baybaş
Beypazarı: Filiz Kayaönü
Çamlıdere: Cem Karaca
Çankaya: Fırat Kayaönü
Çubuk: Dursun Keskin
Elmadağ: Yılmaz Şekerbay
Etimesgut: Gülser Bektaş
Evren: Kurtuluş Özgür Yıldız
Güdül: Bahri Erdem
Gölbaşı: Ergül Bezci
Haymana: Abdulkadir Uludağ
Kahramankazan: Aysel Timuroğlu
Kalecik: Timuçin Yarkın
Keçiören: Murat Ünal
Kızılcahamam: Sevim Deligöz
Mamak: Şen Yazgan
Nallıhan: Celal İlhan
Sincan: Perihan Karagöllü
Pursaklar: Agah Kutlu
Şereflikoçhisar: Altay Yücel
- BTP
Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak
Altındağ: Haydar Yıldız
Ayaş: Turgut Karadere
Bala: Bayram Güzel
Beypazarı: Aşur Özer
Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan
Çankaya: Murat Özilhan
Çubuk: İzzet Yaşar
Elmadağ: Abidin Uluyol
Etimesgut: Salih Türkyılmaz
Evren: Asım İnce
Gölbaşı: Mehmet Erkul
Güdül: Ömer Kılıç
Haymana: Cevdet Ayık
Kızılcahamam: İhsan Çetin
Kahramankazan: Mahir Ceylan
Kalecik: Zeki Mercan
Keçiören: Mevlüt Emre Vona
Mamak: Hüseyin Kuloğlu
Nallıhan: Rukiye Bıyıklı
Polatlı: Fahri Yılmaz
Pursaklar: Selim Oktay
Sincan: Okan Özgür Özturan
Şereflikoçhisar: Ali Şen
Yenimahalle: Faik Ünal Silier
- HDP
Bala: Bülent Akbaş
Çankaya: Filiz Kerestecioğlu
Haymana: Tülay Serbest
Keçiören: Diyadin Fırat
Polatlı: Soner Özalp
-DEMOKRAT PARTİ
Çankaya: Abdullah Canbulat
Yenimahalle: Mert Demirhan
Keçiören: Hatice Özkan
Altındağ: Murat Gedikbaş
Kahramankazan: Ali Zafer Topşir
Haymana: Levent Koç
Polatlı: Birol Gökçe
Sincan: Mehmet Can
Mamak: Arif Varmış
Gölbaşı: Volkan Akpınar
Pursaklar: Çağrı Boyacı
Ayaş: Hayri Yorulmaz
-TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
Ankara Büyükşehir: Fatma Korur
Keçiören : İsmail Mürşil
Altındağ: Yusuf Şaylan
Sincan: Nadir Bakkal
-Bağımsız adaylar
Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 bağımsız aday da yarışacak.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:
Sabit Tekin
Mehmet Cerit
Meriç Meydan
Mehmet Hoşoğlu
Recep Gökyer
-Ankara ilçelerindeki bağımsızlar
Mamak:
Ümit Kızılpınar
Mustafa Güner
Altındağ:
Murat Kandemir
Pursaklar:
Cemil Yanık
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