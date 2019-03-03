Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ARDAHAN

Ardahan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Ardahan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Ardahan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)
Göle: İlhan Gültekin
Hanak: Taşdemir Çoban
Damal: Özge Derdiyok
Posof: Cahit Ulgar
Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir
Göle: Özel Özen
Hanak: Ayhan Büyükkaya
Damal: Ergin Önal
Posof: Onur Bayraktar
Çıldır: Mehmet Mülazim Karaçay
- Milliyetçi Hareket Partisi
Göle: Oktay Arslan
Hanak: Şahin Laçin
Damal: Taner Tan
Posof: Cevdet Derim
Çıldır: Çağrı Alkanat
- Halkların Demokratik Partisi
Göle: Nizamettin Öztürk
- İYİ Parti
Ardahan merkez: Mete Özdemir
Hanak: Hüseyin Çağ
- Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan
Göle: Mehmet Şimşek
Damal: Muhammet Emin Önder
Hanak: Serhat Balcı
Çıldır: Muhammed Burak Karaçelik
Posof: Hakan Yıldırım
- Türkiye Kominist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir
- Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya
Göle: Fatma Betül Balcı
Çıldır: Burak Akdeniz
Posof: Gullu Nuroğlu
- Demokrat Parti
Göle: Akın İsmailoğlu
Damal: Ahmet Haydar Cenk
Hanak: Pakize Doğan
- Demokratik Sol Parti
Ardahan merkez: İmkan Balcı
Hanak: Necat Tuna
Damal: Mehmet Ali Akkuş
Çıldır: Mutlu Göksu
- Vatan Partisi
Ardahan merkez: Özcan Güven
- Bağımsız aday
Damal: Tolga Erezer