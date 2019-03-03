HABER

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ARDAHAN

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ardahan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Ardahan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ardahan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Ardahan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Göle: İlhan Gültekin

Hanak: Taşdemir Çoban

Damal: Özge Derdiyok

Posof: Cahit Ulgar

Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ardahan merkez: Faruk Demir

Göle: Özel Özen

Hanak: Ayhan Büyükkaya

Damal: Ergin Önal

Posof: Onur Bayraktar

Çıldır: Mehmet Mülazim Karaçay

- Milliyetçi Hareket Partisi

Göle: Oktay Arslan

Hanak: Şahin Laçin

Damal: Taner Tan

Posof: Cevdet Derim

Çıldır: Çağrı Alkanat

- Halkların Demokratik Partisi

Göle: Nizamettin Öztürk

- İYİ Parti

Ardahan merkez: Mete Özdemir

Hanak: Hüseyin Çağ

- Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Göle: Mehmet Şimşek

Damal: Muhammet Emin Önder

Hanak: Serhat Balcı

Çıldır: Muhammed Burak Karaçelik

Posof: Hakan Yıldırım

- Türkiye Kominist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir

- Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya

Göle: Fatma Betül Balcı

Çıldır: Burak Akdeniz

Posof: Gullu Nuroğlu

- Demokrat Parti

Göle: Akın İsmailoğlu

Damal: Ahmet Haydar Cenk

Hanak: Pakize Doğan

- Demokratik Sol Parti

Ardahan merkez: İmkan Balcı

Hanak: Necat Tuna

Damal: Mehmet Ali Akkuş

Çıldır: Mutlu Göksu

- Vatan Partisi

Ardahan merkez: Özcan Güven

- Bağımsız aday

Damal: Tolga Erezer

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
AK Partili Miroğlu: "Bölgede kayyumlarla sağlanan huzura HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor"AK Partili Miroğlu: "Bölgede kayyumlarla sağlanan huzura HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor"
Bakan Kurum: "Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar”Bakan Kurum: "Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar”
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kesin aday listeleri ilan ediliyor

En Çok Okunan Haberler

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.