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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ARTVİN

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Artvin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Artvin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Artvin merkez: Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)

Ardanuç: Fahri Acar (Cumhur İttifakı)

Arhavi: Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)

Borçka: Aslan Atan (Cumhur İttifakı)

Murgul: Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)

Hopa: Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)

Kemalpaşa: Yener Balkaya

Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yusufeli: Eyüp Aytekin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Artvin merkez: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)

Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)

Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)

Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)

Hopa: Taner Ekmekçi

Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)

Murgul: Erkan Şeyhoğlu

Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)

Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kemalpaşa: Erhan Şahin

Yusufeli: Erdal Demirci

- İYİ Parti

Hopa: Turan Kasımoğlu

- Saadet Partisi

Artvin merkez: Gültekin Soydan

Ardanuç: Şahin Alaçam

Arhavi: Etem Ergüney

Borçka: Mustafa İskenderoğlu

Hopa: Server Eksilmez

Kemalpaşa: Turgay Karagöz

Murgul: Ali Kiraz

Şavşat: Mikail Koca

Yusufeli: Mustafa Aksoy

- Bağımsız Türkiye Partisi

Artvin merkez: Recep Ali Durmuş

Ardanuç: Murat Kars

Arhavi: Özgürhan Magunacı

Borçka: Osman Keskin

Hopa: Cihad Akın

Kemalpaşa: Fatih Mercan

Murgul: Savaş Gündüz

Şavşat: Fatih Keskin

Yusufeli: Niyazi Aydemir

- Demokratik Sol Parti

Artvin merkez: Hüseyin Kul

- Vatan Partisi

Hopa: Yusuf Vayiç

- Bağımsız adaylar

Artvin merkez: Mustafa Polat

Arhavi: Turan Turgay Hatinoğlu

Hopa: Şener Cihan

Şavşat: Zeki Bilgin

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