HABER

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - BATMAN

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

BATMAN (AA) - Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Batman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Batman: Murat Güneştekin

Kozluk: Veysi Işık

Gercüş: Gündüz Günaydın

Hasankeyf: Abdulvahap Kusen

Beşiri: Hüsamettin Akın

Sason: Muzaffer Arslan

Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani

İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç

Yücebağ beldesi: Abdullah Bil

Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci

- Cumhuriyet Halk Partisi

Batman: Enver Erdem

Kozluk: Savaş Durmaz

Gercüş: Hamdiye Öner

Hasankeyf: Orhan Cihan

Beşiri: Genco Özel

Sason: Cuma Uçar

Balpınar beldesi: Kemal Demir

İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar

- Halkların Demokratik Partisi

Batman: Mehmet Demir

Kozluk: Nazime Avcı

Gercüş: Zeynep Oduncu

Hasankeyf: Mecit Tokdemir

Beşiri: Felek Özel

İkiköprü beldesi: Hatice Taş

Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük

- Milliyetçi Hareket Partisi

Batman: Hayrettin Bektaş

Kozluk: Sami Biçer

Gercüş: Cengiz Mutlu

Hasankeyf: Emine Yeşim Bil

Beşiri: Hamit Yıldız

Sason: Muhammed Fatih Açık

Balpınar beldesi: Şahin Peyçi

İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy

Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık

Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal

Bekirhan beldesi: Okan Çetin

- İYİ Parti

Batman: Abdullah Balcı

Kozluk: Fırat Şanlı

Sason: Muhammed Emin Yılmaz

Beşiri: Nevzat Yenidoğan

Hasankeyf: Ramazan Toğuç

Gercüş: Hayrettin Turan

Kayapınar Beldesi: İrem Çelik

Balpınar Beldesi: Faris Öner

İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem

Yücebağ Beldesi: Ümit Salman

Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan

- Saadet Partisi

Batman: İlhami Işık

Kozluk: Osman Alphan

Gercüş: Burhan Rençber

Hasankeyf: Muhammed Kaplan

Beşiri: Sait Karabulut

Sason: Orhan Tekin

Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş

İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar

Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya

Kayapınar beldesi: Samir Özhan

Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç

- Bağımsız Türkiye Partisi

Batman: Mehmet Şükrü Elbay

- Türkiye Komünist Partisi

Hüseyin Kanariz

- Demokrat Parti

Sevinç Sarıahmetoğlu

- Demokratik Sol Parti

Muazzez Güvenbaş

- Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen

- Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Güçlü ve iri cüsseli 'guregh' köpekleri, otomobil fiyatına satılıyorGüçlü ve iri cüsseli 'guregh' köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor
Rus Savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus Savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.