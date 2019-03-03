HABER

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - DENİZLİ

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

Denizli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Denizli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Denizli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)

Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)

Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)

Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)

Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)

Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)

Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)

Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)

Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)

Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)

Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)

Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)

Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)

Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)

Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)

Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)

Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)

Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)

Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)

Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)

Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)

Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)

Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)

Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)

Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)

Buldan: Temel Başbuğ

Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)

Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)

Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)

Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)

Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Pamukkale: Mustafa Keklikçi

- Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Acıpayam: Mehmet Yıldız

Babadağ: Bilal Osman Zeybek

Baklan: Fatih Candan

Bekilli: Mehmet Kısaç

Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak

Bozkurt: İlhan Kabak

Buldan: Uğur Kazakoğlu

Çal: Musa Kavurmacı

Çameli: Mevlüt Sönmez

Çardak: Bürhan Tokay

Çivril: Murat Sarı

Güney: Sadık Deligöz

Honaz: Nail Şimşek

Kale: Ahmet Yılmaz

Merkezefendi: Taner İzgi

Pamukkale: Sevil Aktaş

Sarayköy: Ramazan Öztürk

Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu

Tavas: Ferhat Işık

- Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Acıpayam: Hulki İlhan

Babadağ: Serdar Çeliktaş

Baklan: Nail Aycan

Bekilli: Osman Kaçar

Beyağaç: Hakan Sert

Bozkurt: Davut Şengün

Buldan: Mustafa Gülbay

Çal: Ramazan Yücel Berber

Çameli: Zeynel Göymen

Çardak: Mahmut Öztürk

Çivril: Başak Sert

Güney: Halil Durutürk

Honaz: Yılmaz Ballı

Kale: Erkan Hayla

Merkezefendi: Yasin Yarankuyu

Pamukkale: Azam Keçeli

Sarayköy: İbrahim Sun

Serinhisar: Bahaddin Genç

Tavas: Mesut Kelekçio

- Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Bekilli: Hasan Hüseyin Dede

Bozkurt: Musa Gürsoy

Buldan: Rıdvan Keser

Çal: Hasan Gündüz

Merkezefendi: Emin Çetin

Pamukkale: Yusuf Urem

Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu

Serinhisar: Ayhan Özel

Tavas: Volkan Çobanoğlu

- Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Acıpayam: Ramazan Tekin

Babadağ: Ali Direnç

Baklan: Adil Ünalan

Beyağaç: Sıddık Ertürk

Bozkurt: Halis Özkan

Çal: Osman Sarıdemir

Çameli: Muhterem Çetin

Çardak: Mesut Yılan

Çivril: Nevzat Erim

Honaz: Ahmet Gündüz

Kale: Kadir Horzum

Merkezefendi: Elif Çobanoğlu

Pamukkale: Müzeyyen Susar

Sarayköy: Hüseyin Kara

Serinhisar: Yaşar Kaya

Tavas: Ali Kabalay

- Büyük Birlik Partisi

Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz

Babadağ: Bilent Dedemoğlu

Baklan: Muhammet Kalkan

Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

Buldan: Metin Erbölük

Serinhisar: Avni Gemi

- Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Acıpayam: Mehmet Yağaş

Babadağ: Gülhanım Ayyıldız

Baklan: Fatime Şimşek

Bekilli: Tuncay Urgan

Beyağaç: Rahmi Adak

Bozkurt: Mehmet Çetinkaya

Buldan: Mehmet Başkaya

Çal: Serkan Taşpınar

Çameli: Bülent Aksöl

Çardak: Yasemin Usta

Çivril: Umut Savar

Güney: İsmail Sağer

Honaz: Hakan Cengiz

Kale: Serhan Kasar

Merkezefendi: Aylin Özcan

Pamukkale: Abdurrahman Şimşek

Sarayköy: Ayşe Avcı

Serinhisar: Osman Tanrıverdi

Tavas: Tacettin Çiyim

- Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Merkezefendi: Meryem Güven

Pamukkale: Gökay Korkmaz

- Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

Babadağ: Fuat Üstündağ

Çivril: Ergun Çiftçi

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da konuştuHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da konuştu
Anahtar Kelimeler:
adaylar başkan adayı belediye belediye başkan adayları kesin liste seçim 2019 Seçim Kurulu yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.