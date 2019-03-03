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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ERZİNCAN

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

Erzincan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzincan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Erzincan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy

Kemah: Osman Öner

İliç: Mustafa Gürbüz

Kemaliye: Erdem Atmaca

Tercan: Lokman Gültekin

Çayırlı: Atınç Bahadır

Otlukbeli: Vahdet Ercan

Refahiye: Çakmak Paçacı

Üzümlü: Ahmet Sazlı

- Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)

Kemah: Ali Sin

İliç: Gökmen Yıldırım

Kemaliye : Soner Coşkun

Tercan: Derya Kırdım

Otlukbeli: Hacı Yeşildağ

Refahiye: Yavuz Dumanlı

Üzümlü: Elif İnci Utlu

- Milliyetçi Hareket Partisi

Erzincan merkez: Bekir Aksun

Kemah: Osman Kemal Aslan

İliç: Hamza Buran

Kemaliye: Mehmet Karaman

Tercan: Mehmet Yılmaz

Çayırlı: Oktay Efe

Otlukbeli: Yusuf Tektaş

Refahiye: Cevdet Çınar

Üzümlü: Şeref Oruç

- İYİ Parti

Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İttifakı)

Refahiye: Güngör Kutlu

Üzümlü: Fahri Şimşek

- Saadet Partisi

Erzincan merkez: Muharrem Altay

Kemah: Gülay Sağlam

İliç: Celal Demir

Kemaliye : Mehmet Olgunöz

Tercan: Halil İbrahim Bulut

Çayırlı: Tamer Atalay

Otlukbeli: Ömer Gök

Refahiye: Abdullah Suphi Aydın

Üzümlü: Faruk Karakaya

- Büyük Birlik Partisi

Erzincan merkez: Aşkın Kırık

İliç: Yusuf Güngör

Tercan: Muammer Karahan

Kemaliye: Gürkan Uluçay

- Demokratik Sol Parti

Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk

- Vatan Partisi

Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu

- Bağımsız Türkiye Partisi

Erzincan merkez: Muhittin Olçun

Kemah: Mustafa Aydoğdu

Üzümlü: Veysi Güneş

Refahiye: Sibel Aydoğdu

Otlukbeli: İlhan Şahin

- Türkiye Komünist Partisi

Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut

Kemah: Hüseyin Kaymaz

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