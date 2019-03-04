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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - GÜMÜŞHANE

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Gümüşhane'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Gümüşhane'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Gümüşhane'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Gümüşhane merkez: Ercan Çimen

Kelkit: Aziz Nas (Cumhur İttifakı)

Köse: Şerif Aygün

Şiran: Yavuz Altıparmak

Kürtün: Ahmet Kanat

Torul: Nidai Köroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Gümüşhane merkez: Bedri Ağaç

Kelkit: Osman Yegin

Şiran: Hüseyin Kaya

Kürtün: Mahmut Çağlayan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Gümüşhane merkez: Sabri Varan

Köse: Turgay Kesler

Şiran: Mutlu Özel

Kürtün: Enver Şen

Torul: Evren Evrim Özdemir

- İYİ Parti

Gümüşhane merkez: Mustafa Canlı

- Saadet Partisi

Gümüşhane merkez: Şerif Erdal

Kelkit: Sıtkı Yazıcı

Köse: Yusuf Korkmaz

Şiran: Hayrettin Kılıç

Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş

Torul: Hüseyin Yıldırım

- Bağımsız Türkiye Partisi

Gümüşhane merkez: Coşkun Gündüz

Kelkit: Yusuf Yılmaz

Köse: Timur Çeçen

Şiran: İsmail Kaya

Kürtün: Ali Haydar Topçu

Torul: Gürbüz Öztürk

- Demokratik Sol Parti

Gümüşhane merkez: Sibel Küçükkapdan

-Türkiye Komünist Partisi

Gümüşhane merkez : Fikret İşeri

- Bağımsız adaylar

Kelkit: Ünal Yılmaz

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