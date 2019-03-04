Kesin aday listeleri ilan ediliyor - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Gümüşhane'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Gümüşhane'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Gümüşhane merkez: Ercan Çimen
Kelkit: Aziz Nas (Cumhur İttifakı)
Köse: Şerif Aygün
Şiran: Yavuz Altıparmak
Kürtün: Ahmet Kanat
Torul: Nidai Köroğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Gümüşhane merkez: Bedri Ağaç
Kelkit: Osman Yegin
Şiran: Hüseyin Kaya
Kürtün: Mahmut Çağlayan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane merkez: Sabri Varan
Köse: Turgay Kesler
Şiran: Mutlu Özel
Kürtün: Enver Şen
Torul: Evren Evrim Özdemir
- İYİ Parti
Gümüşhane merkez: Mustafa Canlı
- Saadet Partisi
Gümüşhane merkez: Şerif Erdal
Kelkit: Sıtkı Yazıcı
Köse: Yusuf Korkmaz
Şiran: Hayrettin Kılıç
Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş
Torul: Hüseyin Yıldırım
- Bağımsız Türkiye Partisi
Gümüşhane merkez: Coşkun Gündüz
Kelkit: Yusuf Yılmaz
Köse: Timur Çeçen
Şiran: İsmail Kaya
Kürtün: Ali Haydar Topçu
Torul: Gürbüz Öztürk
- Demokratik Sol Parti
Gümüşhane merkez: Sibel Küçükkapdan
-Türkiye Komünist Partisi
Gümüşhane merkez : Fikret İşeri
- Bağımsız adaylar
Kelkit: Ünal Yılmaz