Kesin aday listeleri ilan ediliyor - İSTANBUL

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu

Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal

Ataşehir: Fide Lale Durak Yılmaz

Bağcılar: Ekrem Çağlar

Bakırköy: Orhan Gökdemir

Beşiktaş: Erkan Pelit

Beykoz: Mehmet Murat Dilek

Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay

Büyükçekmece: Övünç Ballı

Çekmeköy: Atacan May

Esenler: Atakan Boyoğlu

Fatih: Yaşar Çelik

Güngören: Fatma Akın

Kağıthane: Selen Kartay

Kartal: Selahattin Kural

Maltepe: Zeynep Yıldız Koç Savaş

Sancaktepe: Atilla Özdemir

Sultanbeyli: Hasan Güney

Şişli: Nevzat Evrim Önal

- Bağımsız adaylar

Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 bağımsız aday da yarışacak.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak bağımsız adaylar şunlar:

Özge Akman

Dursunali Bacıoğlu

Vedat Öztürk

Hüseyin Karabulut

Ahmet Çördük

Muhammet Ali Canca

Mehmet Yıldız

Güldes Önkoyun

Hasan Atasoy Torun

Mehmet Ali Aydoğmuş

Lütfü Yılmaz

Seçkin İlker

Halef Alp

Özkan Mustafa Küçükural

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu

Hazer Oruç Kaya

Burhan Erol

Doğan Duman

Aysel Tekerek

Ali Rıza Kansız

Abdulcelil Gülap

Oruç Karacık

Mehmet Celal Baykara

Burak Kadıoğlu

