HABER

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KARS

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kars'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Arpaçay: Erçetin Altay

Akyaka: Ergüder Toptaş

Selim: Coşkun Altun

Sarıkamış: Göksal Toksoy

Susuz: Ali Yeğin

Digor: Nebi Kerenciler

Kağızman: Nuri Turan

Dağpınar Beldesi: Ömer Vargün

- Cumhuriyet Halk Partisi

Kars merkez: Taner Toraman

Arpaçay: Enver Akkaya

Selim: İlyas Barış Koç

Sarıkamış: Turgut Yurdakul

Susuz: Oğuz Yantemur

Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Arpaçay: Erdal Mert

Akyaka: Murat Deniz

Selim: Kayahan Avcı

Sarıkamış: Harun Hayali

Susuz: Adem Can Daysal

Kağızman: Nevzat Yıldız

- Halkların Demokratik Partisi

Kars merkez: Ayhan Bilgen

Sarıkamış: Yaşar Aras

Digor: Mustafa Özyağci

Kağızman: Gögerçin Aras

Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen

- İYİ Parti

Kars merkez: Settar Kaya

Arpaçay: Talip Sönmez

Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu

- Saadet Partisi

Kars merkez: Şenol Çolak

Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu

Akyaka: Metin Okçu

Selim: Sayım Aldağ

Sarıkamış: Nesimi Demir

Susuz: Yusuf Mahmutoğlu

Digor: Özkan Malkoç

Kağızman: Mustafa Yemek

Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı

- Demokratik Sol Parti

Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Arpaçay: Serhat Kaya

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kars Merkez: Mahsar Çayır

Arpaçay: Serpil Aykaç

Akyaka: Birsen Karadere

Susuz: Muharrem Urun

Selim: Emine Şermin Bıyıklı

Digor: Eda Tokgöz

Sarıkamış:Fatıma Göksel

Kağızman: Fatıma Pehlivan

- Türkiye Kominist Partisi

Kars Merkez: Özer Yatanaslan

- Vatan Partisi

Kars merkez: Tuncay Mutluer

- Bağımsız

Arpaçay: Rasim Avcı

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görünÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görün
Hakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldıHakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldı
Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosunun camları kırıldıSilivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosunun camları kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.