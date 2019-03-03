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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KIRŞEHİR

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kırşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci

Kaman: Necati Çolak

Mucur: Atılgan Yılmaz

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Akçakent: Yılmaz Kılıç

- Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Kaman: Aydın Yaman

Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)

Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal

Kaman: Kenan Elvan

Mucur: Hasan Hüseyin Köşker

Çiçekdağı: İsmail Deniz

Akpınar: Ramazan Atalay

Boztepe: Mustafa Ceylan

Akçakent: Ahmet Bozkurt

- İYİ Parti

Kaman: Şuayip Ata

Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)

Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)

Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Kaman: İsa Dinçer

Mucur: Ahmet Erganlı

Çiçekdağı: Hacı Doğan

Akpınar: Musa Bülbül

Boztepe: Hatice Günkızıl

Akçakent: Beytullah Zeki

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Kaman: İbrahim Gülmez

Mucur: Hasan Bozdoğan

Çiçekdağı: Recai Doğan

Akpınar: Seher Karakaya

Boztepe: Mustafa Öksüz

Akçakent: Hüseyin Bozdoğan

- Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Mucur: Hayrettin Özgenç

- Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı

- Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

Kaman: Uğur Kayrak

- Bağımsız adaylar

Akçakent: Uğur Dağ

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