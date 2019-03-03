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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - MALATYA

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 18:17 | Son Güncelleme

Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Malatya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Arapgir: Rıza Murat Türksoy

Arguvan: Ahmet Eren

Akçadağ: Mustafa Kırteke

Battalgazi: Osman Güder

Darende: İsa Özkan

Doğanşehir: Vahap Küçük

Doğanyol: Hakan Bay

Kale: Murat Koca

Pütürge: Mikail Sülük

Yazıhan: Nevzat Öztürk

Yeşilyurt: Mehmet Çınar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Akçadağ: Mustafa Korkmaz

Arapgir: Haluk Cömertoğlu

Arguvan: Mehmet Kızıldaş

Doğanşehir: Mehmet Bayram

Doğanyol: Gündüz Cengiz

Hekimhan: Turan Karadağ

Kuluncak: Mustafa Yıldız

Yazıhan: Niyazi Akıncı

Yeşilyurt: Erkan Özgür

- Halkların Demokratik Partisi

Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Battalgazi: Hüseyin Kılınç

Arguvan: İlhan Yıldız

Yazıhan: Yusuf Aziz Sertkaya

- Milliyetçi Hareket Partisi

Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)

Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)

Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)

Yeşilyurt: Cem Parlak

- Saadet Partisi

Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı

Akçadağ: Ali Emre

Arapgir: Hamza Adak

Arguvan: Seyfullah Öner

Battalgazi: Mustafa Sertkaya

Darende: Davut Kıraç

Doğanşehir: Sinan Erarslan

Doğanyol: Osman Solmaz

Hekimhan: Lütfi Şahin

Kale: Mehmet Sofuoğlu

Pütürge: Kasım Tilbaç

Yazıhan: Mahmut Karlık

Yeşilyurt: Emine Akkurt

- Demokrat Parti

Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

Doğanyol: Behsat Karakaya

Kale: Mehmet Kiraz

Yeşilyurt: Hasan Meşe

- Büyük Birlik Partisi

Arapgir: İbrahim Yurtsever

Battalgazi: Sait Yoldaş

Darende: Hamit Demir

Kale: Nizamettin Fırat

Kuluncak: Ali Arslan

Yeşilyurt: Ercan Altunkaya

- Bağımsız Türkiye Partisi

Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Akçadağ: Kadir Hakalmaz

Arapgir: Fedayi Bulut

Arguvan: Murat Oruç

Battalgazi: Mahmut Kara

Doğanşehir: Abuzer Avşar

Doğanyol: Memet Karaman

Darende: Memet Süzen

Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu

Kale: Mustafa Beşik

Kuluncak: Mustafa Değirmen

Pütürge: Hüseyin Alyüz

Yazıhan: Aynur Süzen

Yeşilyurt: Abdullah Solgun

- Türkiye Komünist Partisi

Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Arguvan: Ali Çağlar Şentürk

Hekimhan: Hüseyin Erdem Demirel

- Vatan Partisi

Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç

- Demokratik Sol Parti

Malatya Büyükşehir: Haydar Levent

Arguvan: Ergün Kılıç

Kuluncak: Ethem Körükmez

- Bağımsız

Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

Akçadağ: Ali Kazgan

Kuluncak: Mehmet Kul

Kuluncak: Reşit Yılmaz

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