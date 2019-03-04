Kesin aday listeleri ilan ediliyor - MUŞ

Muş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Muş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Muş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş merkez: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)
Bulanık: Selami Aral (Cumhur İttifakı)
Hasköy: Hikmet Karayel
Korkut: Sami Pekbay
Malazgirt: Cengiz Altın (Cumhur İttifakı)
Varto: Mehmet Lütfi Turgut (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Muş merkez : Tansu Saraç
Hasköy: Nedret Paçal
Korkut: Atıf Demirtaş
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Varto: Nazım Aykal
- Milliyetçi Hareket Partisi
Hasköy: Cemal Orbay
Korkut: Kasım Ataman
- İYİ Parti
Bulanık: Faruk Çebi (Millet İttifakı)
Hasköy: Çetin Elçi
- Halkların Demokratik Partisi
Muş merkez : Sırrı Sakık
Bulanık: Adnan Topçu
Hasköy: Ersin Hergül
Korkut: Maşallah Çakır
Malazgirt: Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş
- Saadet Partisi
Muş merkez : Sadık Aydın
Bulanık: Seyyid Abdulbaki Güven
Hasköy: Güven Baykal
Korkut: Mevlüt Furkan Altuntaş
Malazgirt: Nihat Taşer
- Bağımsız Türkiye Partisi
Muş merkez : Fatih Aslan
Bulanık: Serpil Aydın
Hasköy: Abdullah Selçik
Korkut: Selami Gökalp
- Demokratik Sol Parti
-Muş merkez : Müzeyyen Okur
- Vatan Partisi
- Muş merkez : Cazım Yıldız
- Demokrat Parti
- Hasköy: Ersin Matpan
- Büyük Birlik Partisi
- Hasköy: Vural Tokmak
-Türkiye Komünist Partisi
-Muş Merkez: Levent Gök
-Bulanık: Merve Sıla Güngören
- Bağımsız adaylar
- Muş Merkez: Ali Ziver Çakır
- Muş Merkez : Şerefettin Yatcı
- Bulanık: Hasan Çelik
- Varto: Abdulbari Han
- Varto :Doğan Dede
- Malazgirt: Mehmet Kıvık
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