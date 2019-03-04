HABER

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - MUŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Muş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Muş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Muş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Muş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Muş merkez: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)
Bulanık: Selami Aral (Cumhur İttifakı)
Hasköy: Hikmet Karayel
Korkut: Sami Pekbay
Malazgirt: Cengiz Altın (Cumhur İttifakı)

Varto: Mehmet Lütfi Turgut (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Muş merkez : Tansu Saraç
Hasköy: Nedret Paçal
Korkut: Atıf Demirtaş
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Varto: Nazım Aykal

- Milliyetçi Hareket Partisi

Hasköy: Cemal Orbay
Korkut: Kasım Ataman

- İYİ Parti

Bulanık: Faruk Çebi (Millet İttifakı)
Hasköy: Çetin Elçi

- Halkların Demokratik Partisi

Muş merkez : Sırrı Sakık
Bulanık: Adnan Topçu
Hasköy: Ersin Hergül
Korkut: Maşallah Çakır
Malazgirt: Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş

- Saadet Partisi

Muş merkez : Sadık Aydın
Bulanık: Seyyid Abdulbaki Güven
Hasköy: Güven Baykal
Korkut: Mevlüt Furkan Altuntaş
Malazgirt: Nihat Taşer

- Bağımsız Türkiye Partisi

Muş merkez : Fatih Aslan
Bulanık: Serpil Aydın
Hasköy: Abdullah Selçik
Korkut: Selami Gökalp

- Demokratik Sol Parti

-Muş merkez : Müzeyyen Okur

- Vatan Partisi

- Muş merkez : Cazım Yıldız

- Demokrat Parti

- Hasköy: Ersin Matpan

- Büyük Birlik Partisi

- Hasköy: Vural Tokmak

-Türkiye Komünist Partisi

-Muş Merkez: Levent Gök
-Bulanık: Merve Sıla Güngören

- Bağımsız adaylar

- Muş Merkez: Ali Ziver Çakır
- Muş Merkez : Şerefettin Yatcı
- Bulanık: Hasan Çelik
- Varto: Abdulbari Han
- Varto :Doğan Dede
- Malazgirt: Mehmet Kıvık

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Karadeniz fıkrası gibi olay: Trabzon’da öldü, Samsun’da dirildiKaradeniz fıkrası gibi olay: Trabzon’da öldü, Samsun’da dirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday listesi muş yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

Kış ayının bitmesini bekleyip kötü ruhları kovuyorlar

Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Tatil haberleri peş peşe geldi!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.