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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - RİZE

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 18:17 | Son Güncelleme

Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

RİZE (AA) - Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Rize'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu

Çayeli: Mustafa Baltacı

Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)

Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)

Hemşin: Halim Kazım Bekar

İkizdere: Ali Fuat Yıldırım

İyidere: Saffet Mete

Kalkandere: Kenan Yıldırım

Pazar: Ahmet Basa

- Cumhuriyet Halk Partisi

Rize merkez: Ayhan Akyüz

Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)

Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)

Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)

Pazar: Kazım Balta

- Milliyetçi Hareket Partisi

Ardeşen: Remzi Kutanoğlu

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi

İyidere: Osman Mete

Hemşin: Muhammet Sağlam

Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız

Derepazarı: Selim Metin

Kalkandere: Abdullah Çakmak

İkizdere: Hakan Karagöz

Pazar: Gülşah Bilaloğlu

- İYİ Parti

Rize merkez: Yakup Özkan

Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)

Pazar: Tayfun Tan

Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)

Kalkandere: Pınar Ömeroğlu

İkizdere: Pambuli Tüfenk

İyidere: Ali şükrü Karaman

- Saadet Partisi

Rize merkez: Muhammet Kaçar

Ardeşen: Sait Eksilmez

Çayeli: Hamza Yılancı

İyidere: Mustafa Aydın Kartal

Pazar: Hasan Taşkın

Güneysu: Vahdet Erdoğan

Hemşin: Abdülkadir Çelik

Fındıklı: Onur Öztürk

Çamlıhemşin: İbrahim Döne

Derepazarı: Beytullah Yılmaz

Kalkandere: Mehmet Özdemir

İkizdere: İlyas Taşkın

- Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar

Ardeşen: Sedat Gerz

Çamlıhemşin: Şenol Öksüz

Çayeli: Ümit Nebioğlu

Derepazarı: Gülten Artan

Fındıklı: Necat Demir

Güneysu: Zafer Aktaş

Hemşin: Hacer Kal

İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal

İyidere: Abdullah Karabela

Kalkandere: Cumali Akgenç

Pazar: Fatih Deniz

- Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Çayeli Sinem Marangoz

Pazar: Hamdi Bayraktar

- Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz

- Türkiye Komünist Partisi

Rize merkez: Savaş Sarı

- Bağımsız adaylar

Çamlıhemşin: Saim Yılmaz

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