Kesin aday listeleri ilan ediliyor - RİZE

RİZE (AA) - Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Rize'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)
Ardeşen: Avni Kahya
Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu
Çayeli: Mustafa Baltacı
Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız
Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)
Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)
Hemşin: Halim Kazım Bekar
İkizdere: Ali Fuat Yıldırım
İyidere: Saffet Mete
Kalkandere: Kenan Yıldırım
Pazar: Ahmet Basa
- Cumhuriyet Halk Partisi
Rize merkez: Ayhan Akyüz
Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)
Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)
Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)
Pazar: Kazım Balta
- Milliyetçi Hareket Partisi
Ardeşen: Remzi Kutanoğlu
Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi
İyidere: Osman Mete
Hemşin: Muhammet Sağlam
Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız
Derepazarı: Selim Metin
Kalkandere: Abdullah Çakmak
İkizdere: Hakan Karagöz
Pazar: Gülşah Bilaloğlu
- İYİ Parti
Rize merkez: Yakup Özkan
Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)
Pazar: Tayfun Tan
Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)
Kalkandere: Pınar Ömeroğlu
İkizdere: Pambuli Tüfenk
İyidere: Ali şükrü Karaman
- Saadet Partisi
Rize merkez: Muhammet Kaçar
Ardeşen: Sait Eksilmez
Çayeli: Hamza Yılancı
İyidere: Mustafa Aydın Kartal
Pazar: Hasan Taşkın
Güneysu: Vahdet Erdoğan
Hemşin: Abdülkadir Çelik
Fındıklı: Onur Öztürk
Çamlıhemşin: İbrahim Döne
Derepazarı: Beytullah Yılmaz
Kalkandere: Mehmet Özdemir
İkizdere: İlyas Taşkın
- Bağımsız Türkiye Partisi
Rize merkez: Kemal Pehlivanlar
Ardeşen: Sedat Gerz
Çamlıhemşin: Şenol Öksüz
Çayeli: Ümit Nebioğlu
Derepazarı: Gülten Artan
Fındıklı: Necat Demir
Güneysu: Zafer Aktaş
Hemşin: Hacer Kal
İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal
İyidere: Abdullah Karabela
Kalkandere: Cumali Akgenç
Pazar: Fatih Deniz
- Demokrat Sol Parti
Rize merkez: Yunus Bayraktar
Çayeli Sinem Marangoz
Pazar: Hamdi Bayraktar
- Vatan Partisi
Rize merkez: Salih Öksüz
- Türkiye Komünist Partisi
Rize merkez: Savaş Sarı
- Bağımsız adaylar
Çamlıhemşin: Saim Yılmaz