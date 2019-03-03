Kesin aday listeleri ilan ediliyor - TRABZON

Trabzon'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Trabzon'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Trabzon'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Trabzon Büyükşehir: Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)
Ortahisar: Ahmet Metin Genç (Cumhur İttifakı)
Akçaabat: Osman Nuri Ekim (Cumhur İttifakı)
Araklı: Recep Çebi (Cumhur İttifakı)
Arsin: Muhammet Sait Gürsoy (Cumhur İttifakı)
Beşikdüzü: Harun Demirci (Cumhur İttifakı)
Dernekpazarı: Mehmet Aşık (Cumhur İttifakı)
Düzköy: Yılmaz Ankara (Cumhur İttifakı)
Çaykara: Hanefi Tok (Cumhur İttifakı)
Hayrat: Salih Öztel (Cumhur İttifakı)
Köprübaşı: Ali Aydın (Cumhur İttifakı)
Maçka: Koray Koçhan (Cumhur İttifakı)
Of: Salim Salih Sarıalioğlu (Cumhur İttifakı)
Sürmene: Rahmi Üstün (Cumhur İttifakı)
Tonya: Osman Beşel (Cumhur İttifakı)
Vakfıkebir: Muhammet Balta (Cumhur İttifakı)
Yomra: İbrahim Sağıroğlu
(Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Ortahisar: Mehmet Salih Akyüz (Millet İttifakı)
Beşikdüzü: Ramis Uzun (Millet İttifakı)
Maçka: Musa Turan (Millet İttifakı)
Düzköy: Fehmi Köroğlu (Millet İttifakı)
Vakfıkebir: Emin Uludüz (Millet İttifakı)
Of: Hilmi Saral (Millet İttifakı)
Sürmene: Kemal Küçükali (Millet İttifakı)
Çaykara: Hasan Düzgün
Hayrat: Ahmet Hasançebioğlu (Millet İttifakı)
Tonya: Şuaib Aydın
(Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı)
Şalpazarı: Refik Kurukız
(Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy (Millet İttifakı)
Akçaabat: Osman Akbulut (Millet İttifakı)
Araklı: Hasan Suiçmez (Millet İttifakı)
Arsin: Suat Sarıalioğlu (Millet İttifakı)
Çarşıbaşı: Mehmet Turan (Millet İttifakı)
Çaykara: Hanife Birinci
Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (Millet İttifakı)
Köprübaşı: Selim Avcı (Millet İttifakı)
Şalpazarı: Mehmet Öngöz (Millet İttifakı)
Yomra: Mustafa Bıyık (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Trabzon Büyükşehir: Hasan Saka
Ortahisar: Ensar Bozali
Dernekpazarı: Abidin Pergel
Düzköy: Suat Çalık
Hayrat: Süleyman Baş
Köprübaşı: Bayram Aydın
Maçka: Hikmet Aydın
Of: Mehmet Sarıalioğlu
Sürmene: Aydın Danışmaz
Şalpazarı: Ahmet Kıran
Tonya: Abdullah Altuntaş
Vakfıkebir: İbrahim Baş
Yomra: Selçuk Atasoy
Akçaabat: Osman Tuğrul Gazi Bayram
Araklı: Ümit Çebi
Arsin: Ramis Sunguroğlu
Beşikdüzü: Turan Kudu
Çarşıbaşı: Abdullah Kul
Çaykara: Hasan Abanoz
- Büyük Birlik Partisi
Ortahisar: Yılmaz Mermertaş
Araklı: Hamit Baycan
Arsin: Abdulkadir Handekli
Beşikdüzü: Mehmet Ali Gündoğdu
Çaykara: Rifat Taşkın
Dernekpazarı: Mustafa Kemal Bayraktar
Köprübaşı: Atilhan Sancak
Maçka: Taner Gür
Of: Numan Harputoğlu
Sürmene: Orhan Kahveci
- Demokrat Parti
Trabzon Büyükşehir: Ercan Şılbır
Ortahisar: Tahsin Azaklı
Şalpazarı: Mete Alpkan Karahasanoğlu
- Demokratik Sol Parti
Trabzon Büyükşehir: Hadiye Solmaz
Ortahisar: Miktat Ölmez
Araklı: Ali Burhan Çavuşoğlu
Çarşıbaşı: Ekrem Eski
- Vatan Partisi
Trabzon Büyükşehir: İnci Güngör
Arsin: Harun Bülbül
Çaykara: Mehmet Emin Ayan
Yomra: Ali Bayraktar
- Bağımsız Türkiye Partisi
Trabzon Büyükşehir: Haydar Bektaşoğlu
Ortahisar: Ömer Turan
Akçaabat: Ferhat Yanık
Araklı: Ferdi Şahintürk
Arsin: Faik Ahmet Sarı
Beşikdüzü: Abdullah Özdemir
Çarşıbaşı: Yusuf Öztürk
Çaykara: Mehmet Akıl
Dernekpazarı: Aydın Alioğlu
Düzköy: Mahmut Mermertaş
Hayrat: Kadir Altunkaynak
Köprübaşı: Dursun Tuğrul Güzel Yazıcı
Maçka: Serkan Genç
Of: Fatih Hayır
Sürmene: Zeki Uzun
Şalpazarı: Abdurrahman Yıldız
Tonya: Cemil Uzuner
Vakfıkebir: Mustafa Kul
Yomra: Mehmet Cengiz Köroğlu
- Türkiye Komünist Partisi
Trabzon Büyükşehir: Özgür Murat Büyük
- Bağımsız adaylar
Trabzon Büyükşehir: İbrahim Topuz
Akçaabat: Okan Koç
Araklı: Erkan Kolancı
Çarşıbaşı: Halil Kul
Çaykara: Mehmet Kara
Dernekpazarı: Zeki Avni Usta
Hayrat: Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı: Zeki İmamoğlu
Of: Güngör Saral
Şalpazarı: Fatih Kandil
Şalpazarı: Fatih Yılmaz