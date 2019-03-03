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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - TUNCELİ

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Tunceli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Tunceli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Çemişgezek: Metin Levent Yıldız

Pertek: Recai Vural

Mazgirt: Murat Becerekli

Ovacık: Turhan Kılıç

Pülümür: Şevket Tanık

Hozat: Songül Acar

Nazımiye: Erkan Özdoğan

- Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın

Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik

Pertek: Ruhan Alan

Mazgirt: İsmail Toprak

Ovacık: Mustafa Sarıgül

Pülümür: Müslüm Tosun

Hozat: Seyfi Geyik

Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek

- Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil

Mazgirt: Ali Ekber Saraklı

Ovacık: Serpil Argın

Pülümür: Gürol Yılmaz

Hozat: Nesimi Ataş

Nazımiye: Özkan Arslan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler

Çemişgezek: Hakan Gökalp

Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya

- İYİ Parti

Çemişgezek: Bedrettin Göçer

- Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu

Mazgirt: Derya Öz

Ovacık: Hayati Güngören

Pülümür: Birgül Ateş Çiçek

Hozat: Yılmaz Cesur

Nazımiye: Sebahat Babayiğit

- Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök

Çemişgezek: Osman Merih Gözcü

Ovacık: Eyüpcan Sağızlı

Hozat: Muhammet Fatih Yıldız

- Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Pertek: Ebru Aydın

Çemişgezek: Aykut Aydın

Ovacık: Zülfiye Kürşat

Hozat: Feyza Güner

- Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya

- Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın

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