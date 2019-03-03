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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - UŞAK

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Uşak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Uşak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)

Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Karahallı: Ali Topçu

Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)

Ulubey: Veli Koçlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Banaz: Ahmet Olgay Altındağ

Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)

Karahallı: Muhammet Coğuplugil

Sivaslı:Hürriyet Şafak

Ulubey: Ali Rıza Ada

- Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

Karahallı: Mehmet Yeşilöz

Ulubey: Adnan Yörük

- İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu

Sivaslı: Ramazan Soydemir

- Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Banaz: Özkan Oskay

Eşme: Seyfullah Kaymak

Karahallı: Hilmi Özgül

Sivaslı: Fatih Köle

Ulubey: Ahmet Dinçel

- Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Banaz: Filiz Sağır

Karahallı: Ramazan Kara

Sivaslı: Naci Kahraman

Ulubey: Rafet Dağcı

- Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

- Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Banaz: Halil İbrahim Çakın

Eşme:Ahmet Kozak

Karahallı: Havva Çakın

Sivaslı: Ramazan Uğur

Ulubey: Yener Çoban

- Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray

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