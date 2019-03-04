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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - YALOVA

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yalova'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Yalova'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Yalova'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)

Altınova: Metin Oral

Armutlu: Mehmet Birkan

Çınarcık: Numan Soyer

Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar

Termal: Hüseyin Sinan Acar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)

Altınova: Yasemin Fazlaca

Armutlu: Ali Çetinkaya

Çınarcık: Avni Kurt

Çiftlikköy: Nedim Güler

Termal: Selçuk Can Uslu

- Milliyetçi Hareket Partisi

Altınova: Eyüp Ata

Armutlu: Mustafa Tokat

Çınarcık: Harun Yorulmaz

Çiftlikköy: İsa Yılmaz

Termal: Burak Sevengil

- İYİ Parti

Altınova: Boler Arslan

Armutlu: Arif Ürgüp

Çiftlikköy: Metin Dağ

Termal: İbrahim Taner

- Saadet Partisi

Yalova: Resul Genç

Altınova: Mustafa Aydın

Armutlu: Osman Yılmaz

Çınarcık: Yaşar Başkan

Çiftlikköy: İbrahim Haberal

Termal: Doğan Doğru

- Halkların Demokratik Partisi

Yalova: Yüksel Akın

- Bağımsız Türkiye Partisi

Yalova: Rahmi Baltacı

Altınova: Güven Göle

Armutlu: Abdülkadir Durak

Çınarcık: Ramazan Ganiler

Çiftlikköy: Erdal Akyüz

Termal: Beyzanur Durak

- Vatan Partisi

Yalova: Fatma Jülide Keskin

Çınarcık: Ayşegül Aydın

Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım

- Demokrat Parti

Yalova: Rıdvan Acar

- Demokratik Sol Parti

Yalova: İbrahim Halil Yumuşak

- Türkiye Komünist Partisi

Yalova: Hülya Yıldız

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