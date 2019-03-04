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Kesin aday listesi - BİTLİS

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

Bitlis'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bitlis'te 31 Mart 2019 pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin, il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Bitlis'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bitlis merkez : Nesrullah Tanğlay (Cumhur İttifakı)

Tatvan: Mehmet Emin Geylani

Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)

Adilcevaz: Necati Gürsoy

Güroymak: Mehdi Subaşı

Hizan: Arif Taylan

Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bitlis merkez : Burhan Küsem

Tatvan: Nazım Göçmen

Ahlat: Mazlum Şahin

Adilcevaz: M. Reşit Önal

Güroymak: Şefik Aysoy

Hizan: Süleyman Baştürk

Mutki: Tahir Bakır

- Milliyetçi Hareket Partisi

Tatvan: Abdulkerim Akay

Adilcevaz: Ceyhan Batar

Güroymak: Hakan Azbay

Hizan: Eyüp Üste

- İYİ Parti

Bitlis merkez : Mehet Piran Aslın

Tatvan: Derviş Ağır

Adilcevaz: Cengiz Uluğ

Güroymak: Güven Öztürk

Hizan: Selehattin Sadak

Mutki: Zübeyir Dalga

- Halkların Demokratik Partisi

Bitlis merkez : Faruk İşlek

Tatvan: Habip Yeşiltepe

Ahlat: Seracettin Günbay

Adilcevaz: Nevzat Köstekçi

Güroymak: Hikmet Taşdemir

Hizan: Erkan Çetin

Mutki: İrfan Hülagü

- Saadet Partisi

Bitlis merkez : Yaşar Buhan

Tatvan: Yunus Cengiz

Ahlat: Şahabettin Gökbulak

Adilcevaz: Adnan Göksoy

Güroymak: Alican Doğanalp

Hizan: Cezail Aktaş

Mutki: Mustafa Şemsettin Yer

- Bağımsız Türkiye Partisi

Bitlis merkez : Bülten Mutluay

Tatvan: Hüseyin Özmen

Güroymak: Gülten Kucum

Mutki: İbrahim Sinan Kökçü

- Demokratik Sol Parti

Bitlis merkez : Tuğçe Tekçe

- Türkiye Komünist Partisi

Bitlis merkez: Cafer Ömürden Cengiz

- Demokrat Parti

Bitlis merkez: Ömer Uygun

Tatvan: Hakan Üzgen

Mutki: Safiyettin Yıldız

Güroymak: Kenan Caf

- Büyük Birlik Partisi

Hizan: Ramazan Şimşek

Güroymak: Bülent Aslanhan

Ahlat: Zübeyde Altınkuşak

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31 Mart Bitlis kesin aday listesi yerel seçim

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