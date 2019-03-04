HABER

Kesin aday listesi - ÇANKIRI

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çankırı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Çankırı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Çankırı: Hüseyin Boz

Atkaracalar: Harun Oflaz

Bayramören: İsmail Güngör

Çerkeş: Hasan Sopacı

Eldivan: Musafa Lafcı

Ilgaz: Mehmed Öztürk

Kızılırmak: Bayar Soysal

Korgun: Kamil Akel

Kurşunlu: Şakir Kaymak

Orta: Bayram Onay

Şabanözü: Faik Özcan

Yapraklı: Ali Hasekioğlu

Yaylakent beldesi: Kadir Dede

Saçak beldesi: Ramazan Yarım

Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz

- Cumhuriyet Halk Partisi

Çankırı: Mustafa İbişoğlu

Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu

Eldivan: Ülkü Koçer Kavalalı

Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş

Şabanözü: Zeki Göktaş

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çankırı: İsmail Hakkı Esen

Atkaracalar: Ali Rıza Küçükkutlu

Bayramören: Halil Muratoğlu

Çerkeş: Hüseyin Erdoğan

Eldivan: Nusrettin Gökçer

Ilgaz: Arif Çayır

Kızılırmak: Bahattin Güler

Korgun: Hasan Hüseyin Kozan

Kurşunlu: Hamdi Büyükpoyraz

Orta: Yunus Yarımkaya

Şabanözü: Mustafa Karakaya

Yapraklı: Ömer Güngör

Yaylakent beldesi: Murat Çavuş

Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı

Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem

- İYİ Parti

Çankırı: Raif Oktay

Ilgaz: Hakkı Yalçın

Korgun: Arif Soysal

Bayramören: Kerim Karakoç

- Saadet Partisi

Çankırı: Mustafa Ünver

Atkaracalar: Zekeriya Çakır

Bayramören: Yaşar Emiral

Çerkeş: Satılmış Üke

Eldivan: Faruk Karatatar

Ilgaz: Sait Yılmaz

Kızılırmak: Tevfik Efe

Korgun: Bahattin Şenol

Kurşunlu: Recep Kalfa

Orta: Ahmet Nafiz Tekin

Şabanözü: Şeref Yetan

Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan

Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu

Saçak beldesi: Melahat Işık

Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun

- Bağımsız Türkiye Partisi

Çankırı: Ömer Nezir

Atkaracalar: Fatma Sena Gölelçin

Bayramören: Resul Karaoğlu

Eldivan: Yaşar Cebesoy

Ilgaz: Ümit Şenay

Kızılırmak: Mehmet Yahya Buğday

Korgun: Ömer Akburak

Kurşunlu: Doğan Köroğlu

Orta: Mustafa Yaman

Şabanözü: Mustafa Haydar Parlak

Yapraklı: Mesut Özkan

Çerkeş: Yasin Haydar Yartaşı

Yaylakent beldesi: Murat Karakaya

Çardaklı beldesi: Ahmet Akburak

Saçak beldesi: Ahmet Köroğlu

- Büyük Birlik Partisi

Yapraklı: Hasan Basri Avşar

Yaylakent beldesi: Recep Kartal

- Türkiye Komünist Partisi

Çankırı: Necati Ege Keklik

- Demokratik Sol Parti

Çankırı merkez: Namık Kaya

- Vatan Partisi

Çankırı merkez: Hakan Çelik

Şabanözü: Nihat Karsavuranoğlu

- Bağımsız

Çerkeş: Taner Karagöz

Atkaracalar: Semra Okursoy

Saçak beldesi: Hamza İnkaya

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
İsveç Büyükelçisi Hellgren’den Vali Çakacak’ı ziyaret ettiİsveç Büyükelçisi Hellgren’den Vali Çakacak’ı ziyaret etti
Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağızErdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız
Anahtar Kelimeler:
çankırı kesin aday listeleri seçim

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.