Kesin aday listesi - ÇORUM

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Çorum'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Çorum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın
Alaca: Halil İbrahim Şaltu
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Mustafa Aydın
İskilip: Recep Çatma
Laçin: İdris Görükmez
Kargı: Zeki Şen
Mecitözü: Ergün Coşkun
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
Ortaköy: Taner İsbir
Osmancık: Recep Cıplak
Sungurlu: İlyas Özkan
Uğurludağ: Remzi Torun
Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik
- Cumhuriyet Halk Partisi
Çorum merkez: Özgür Kılıç
Alaca: Sedat Genç
Kargı: Kemal Dümenci
Mecitözü: Veli Aylar
Oğuzlar: Orhan Ateş
Ortaköy: Muzaffer Tüzün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum merkez: Kenan Şahin
Alaca: Sacit Kağızman
Bayat: Şaban Çakır
Boğazkale: Mesut Ocaklı
Dodurga: Dilaver Akbaş
İskilip: Ali Sülük
Laçin: Ünal Gevşek
Kargı: Recep Bolpaça
Mecitözü: Emin Söğütcü
Oğuzlar: Oğuz Hantal
Ortaköy: Necip Erdemirci
Osmancık: Ahmet Gelgör,
Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu
Uğurludağ: Zeki İpek
Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy
- İYİ Parti
Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu
Alaca: Serdar Coşkun
Bayat: Yaşar Kılıç
Boğazkale: Kürşat Aşık
Dodurga: Bekir Akman
İskilip: Muhsin Kocasaraç
Laçin: Mehmer Akif Kantemir
Kargı: Kemal Zincirli
Mecitözü: Bülent Bora Baltacı
Osmancık: Mahmut Özhan Arslan
Sungurlu: Abdulkadir Şahiner
Uğurludağ: Orhan Torun
- Saadet Partisi
Çorum merkez: Kemal Kurt
Alaca: Mustafa Kütük
Bayat: Emrah Öztekin
Boğazkale: Musa Tök
Dodurga: Ahmet Kellerbağı
İskilip: Hasan Mert
Laçin: Dursun Seyhan
Kargı: Abdurrahim Kalyon
Mecitözü: Ömer Koçak
Oğuzlar: Mahmut Bulut
Ortaköy: Adem Kayar
Osmancık: Alaattin Uğur
Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu
Uğurludağ: Vahit Arık
Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın
- Bağımsız Türkiye Partisi
Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık
Alaca: Şaban Demir
Bayat: Halis Dilmeç
Boğazkale: Müyesser Tomruk
Dodurga: Seyfullah Karbulut
İskilip: Hasan Hüseyin Afşar
Laçin: Recep Erdoğan
Kargı: Nejla Tanık
Mecitözü: Satı Afşar
Oğuzlar: Enver Birinci
Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu
Osmancık: Abdullah Şahin
Sungurlu: Ali Kiremitçi
Uğurludağ: Ahmet Karagöz
- Türkiye Komünist Partisi
Çorum merkez: Devrim Koçak
- Vatan Partisi
Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu
- Demokratik Sol Parti
Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş
- Bağımsız
Çorum merkez: Murat Kırcı
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