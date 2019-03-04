HABER

Kesin aday listesi - ÇORUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çorum'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Çorum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İsbir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik

- Cumhuriyet Halk Partisi

Çorum merkez: Özgür Kılıç

Alaca: Sedat Genç

Kargı: Kemal Dümenci

Mecitözü: Veli Aylar

Oğuzlar: Orhan Ateş

Ortaköy: Muzaffer Tüzün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çorum merkez: Kenan Şahin

Alaca: Sacit Kağızman

Bayat: Şaban Çakır

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: Dilaver Akbaş

İskilip: Ali Sülük

Laçin: Ünal Gevşek

Kargı: Recep Bolpaça

Mecitözü: Emin Söğütcü

Oğuzlar: Oğuz Hantal

Ortaköy: Necip Erdemirci

Osmancık: Ahmet Gelgör,

Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu

Uğurludağ: Zeki İpek

Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy

- İYİ Parti

Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu

Alaca: Serdar Coşkun

Bayat: Yaşar Kılıç

Boğazkale: Kürşat Aşık

Dodurga: Bekir Akman

İskilip: Muhsin Kocasaraç

Laçin: Mehmer Akif Kantemir

Kargı: Kemal Zincirli

Mecitözü: Bülent Bora Baltacı

Osmancık: Mahmut Özhan Arslan

Sungurlu: Abdulkadir Şahiner

Uğurludağ: Orhan Torun

- Saadet Partisi

Çorum merkez: Kemal Kurt

Alaca: Mustafa Kütük

Bayat: Emrah Öztekin

Boğazkale: Musa Tök

Dodurga: Ahmet Kellerbağı

İskilip: Hasan Mert

Laçin: Dursun Seyhan

Kargı: Abdurrahim Kalyon

Mecitözü: Ömer Koçak

Oğuzlar: Mahmut Bulut

Ortaköy: Adem Kayar

Osmancık: Alaattin Uğur

Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu

Uğurludağ: Vahit Arık

Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın

- Bağımsız Türkiye Partisi

Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık

Alaca: Şaban Demir

Bayat: Halis Dilmeç

Boğazkale: Müyesser Tomruk

Dodurga: Seyfullah Karbulut

İskilip: Hasan Hüseyin Afşar

Laçin: Recep Erdoğan

Kargı: Nejla Tanık

Mecitözü: Satı Afşar

Oğuzlar: Enver Birinci

Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu

Osmancık: Abdullah Şahin

Sungurlu: Ali Kiremitçi

Uğurludağ: Ahmet Karagöz

- Türkiye Komünist Partisi

Çorum merkez: Devrim Koçak

- Vatan Partisi

Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu

- Demokratik Sol Parti

Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş

- Bağımsız

Çorum merkez: Murat Kırcı

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Beyoğlu'ndaki yangın; kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için evi ateşe vermişBeyoğlu'ndaki yangın; kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için evi ateşe vermiş
'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Çorum kesin aday listeleri

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Bakan Kurum deprem için uyardı: İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor

'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.