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Kesin aday listesi - GİRESUN

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Giresun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Giresun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Giresun Merkez: Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)

Alucra: Yalçın Eker

Bulancak: Yecep Yakar

Çamoluk: Musa Varıcı

Çanakçı: Sezer Kadakal

Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu

Doğankent: Ruşen Özden

Espiye: Mustafa Karadere

Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu

Görele: Tolga Erener

Güce: Aytekin Geçgel

Keşap: Mehmet Emür

Piraziz: Uğur Melikoğlu

Tirebolu: Abdullah Karabıçak

Şebinkarahisar: Şahin Yılancı

Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Giresun Merkez: Kerim Aksu (Millet İttifakı)

Alucra: Yunus Bekçi
(Millet İttifakı)

Bulancak: Necmi Sıbıç
(Millet İttifakı)

Dereli: Aytekin Karakayalı

Eynesil: Ahmet Latif Karadeniz (Millet İttifakı)

Görele: Özkan Dural (Millet İttifakı)

Güce: Mehmet Salih Bahadır (Millet İttifakı)

Keşap: Metin Bıçakçı (Millet İttifakı)

Piraziz: Hüseyin Görgülüoğlu (Millet İttifakı)

Tirebolu: Burhan Takır (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Alucra: Suat Aybar

Bulancak Barış Çelebi

Çanakçı: İsmet Öncü

Çamoluk: Fatih Düz

Doğankent: Haşim Birol Tekin

Eynesil: Emre Kemal

Dereli: Erdoğan Satgun

Espiye: Tuğrul Yanıkoğlu

Görele: Ertuğrul Melikoğlu

Güce: Yüksel Geçgel

Keşap: Mehmet Yüksel

Piraziz: Göksel Güneş

Şebinkarahisar: Murat Bölük

Tirebolu: Fikri Şen

Yağlıdere: Yaşar İbaş

- İYİ Parti

Dereli: İsmail Bektaş

Espiye: İbrahim Önal (Millet İttifakı)

Doğankent: İsmail Tarı (Millet İttifakı)

Şebinkarahisar: Oktay Alp (Millet İttifakı)

Yağlıdere: Metin Turgut (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Giresun Merkez: Saim Öksüz

Alucra: İsmail Derbeder

Bulancak: Ömer Öztürk

Çamoluk: Hüseyin Akarçeşme

Çanakçı: Tuncay Kasım

Dereli: Hacı Ali Karakaya

Doğankent: Mehmet Kamacı

Espiye: Selim Akkaya

Eynesil: Hakan Pekdemir

Görele: Fikri Hayati Topkar

Güce: Osman Aydın

Keşap: Korkmaz Büyükaydın

Piraziz: Cevat Gündoğdu

Tirebolu: Etem Taş

Şebinkarahisar: Besim Osman Kaçar

Yağlıdere: İsmail Aydın

- Büyük Birlik Partisi

Doğankent: Nazmiye Kabadayı

- Demokrat Parti

Alucra: Mehmet Uğur Talu

- Demokratik Sol Parti

Giresun Merkez: Mustafa Güzel

Bulancak: Haşim Karaman

Görele: Ahmet Torun

- Bağımsız Türkiye Partisi

Giresun Merkez: Abdulkadir Bayram

Alucra: Yaşar Yetim

Bulancak: Fatma Türker

Çamoluk: Zekai Çıtlak

Çanakçı: Abdullah Özdemir

Dereli: Arif Karakuş

Doğankent: Ziya Önal

Espiye: Metin Yakar

Eynesil: Ali Kocaman

Görele: Ahmet Akın

Güce: Engin Kurt

Keşap: Mehmet Kağan Özkaya

Piraziz: Cevat Korkmaz

Tirebolu: Ahmet Kurucu

Şebinkarahisar: Hasan Peçe

Yağlıdere: Mehmet Küçükhasan

- Türkiye Komünist Partisi

Giresun Merkez: Osman Nuri Kale

- Bağımsız adaylar

Alucra: Enver Yurtsever

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