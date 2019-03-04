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Kesin aday listesi - KOCAELİ

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kocaeli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kocaeli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)

İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)

Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)

Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)

Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)

Dilovası: Hamza Şayır (Cumhur İttifakı)

Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)

Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)

Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)

Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)

Çayırova: Selahattin Kaya

Darıca: Yakup Törk

Derince: Sertif Gökçe

Gebze: Recep Dursun

Gölcük: İsmet İşeri

Karamürsel: Ahmet Çalık

Kartepe: Cumhur Karakadılar

- Halkların Demokratik Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm

Körfez: Selda İlgöz Kocayiğit

- İYİ Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)

Başiskele: Rıza Güven Usta

Çayırova: İlhami Bayrak

Kandıra: Ercüment Şahin

Körfez: Salih Recep Şirin

- Vatan Partisi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Şahin

İzmit: Gökhan Onater

Darıca: Erol Çetin

Gebze: Orhan Kadıoğlu

Gölcük: Yusuf Erkan

Körfez: Ahmet Ereğli

- Saadet Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın

İzmit: Ahmet Özen

Başiskele: Zafer Mutlu

Çayırova: Yusuf Aksu

Darıca: Selim Çetinkaya

Derince: Halil Kayın

Dilovası: Ercan Dalkılıç

Gebze: Burcu Çetinkaya

Gölcük: Nihat Yıldız

Kandıra: Ramazan Arslan

Karamürsel: Mehmet Özalay

Kartepe: İbrahim Bıyıklı

Körfez: Recep Sarıdoğan

- Demokratik Sol Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ziya Topal

İzmit: Hülya Yıldırım

Başiskele: Mahir Tanta

Çayırova: Hasan Yıldız

Derince: Kenan Baş

Dilovası: Hakan Ercan

Gebze: Çetin Töngel

Gölcük: Gülten Erenkaya

Kandıra: İdris Demir

Karamürsel: Şengül Karlıkaya

Kartepe: Temel Ofluoğlu

Körfez: Vedat Taştekin

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Metin Yılmazlar

İzmit: Cahit Barutçu

Başiskele: Şaban Örçen

Çayırova: Alper Taşlıyan

Darıca: Volkan Yılmaz

Derince: Naci Demir

Dilovası: Dursun Aksu

Gebze: Hasan Dağkuş

Gölcük: Ümit Aybar

Kandıra: Yılmaz Coşğun

Karamürsel: Semih Üstüner

Kartepe: Ali Osman Çakar

Körfez: Recep Şahin

- Büyük Birlik Partisi

İzmit: Abdullah Karacan

Çayırova: Ömer Akkaya

Darıca: Elvan Şahin

Derince: Muhammet Emre Doğan

Gebze: Yahya Köse

- Demokrat Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki

İzmit: İsmail Yazgan

Başiskele: Halil Kurt

Çayırova: Hüseyin Babaoğlu

Darıca: Mehmet Davutoğlu

Derince: Sebahattin Yılmaz

Dilovası: Ramazan Tekin

Gebze: Üzeyir Mert

Gölcük: Ahmet Erman

Kandıra: Arzu Aykanat Çakan

Karamürsel: Atilla Hatipoğlu

Kartepe: Mehmet Kerim Kıvanç

Körfez: Hülya Uluzman

- Türkiye Komünist Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tozkoparan

Gebze: Nihat Baş

- Bağımsız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Reyhan Başaran Koç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ersoy Kandemir

Başiskele: Muharrem Can

Derince: Cenk Günaydın

Dilovası: Mehmet Aydemir

Gebze: Serap Çakır

Gölcük: Ezgin Aydın

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