HABER

Kesin aday listesi - KÜTAHYA

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kesin aday listesi - KÜTAHYA

Kütahya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kütahya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kütahya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kütahya Belediyesi: Ahmet Sami Kutlu

Altıntaş: Arif Teke

Aslanapa: Muammer Özer

Çavdarhisar: Halil Başer

Domaniç: Yurdagül Bakkal

Dumlupınar: Şemsettin Akağaç

Emet: Hüseyin Doğan

Gediz: Muharrem Akçadurak

Hisarcık: Fatih Çalışkan

Pazarlar: Bilal Demirci

Simav: Adil Biçer

Şaphane: Rasim Daşhan

Tavşanlı: Mustafa Güler

- Cumhuriyet Halk Partisi

Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci

Aslanapa: Ali Kısa

Altıntaş: Doğan Akbunar

Çavdarhisar: Ali Okur

Domaniç: Mustafa Temel Ergün

Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz

Simav: Gülcan Bütün

Şaphane: Lütfi Mutlu

Tavşanlı: Fisun Yıldız

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kütahya Belediyesi: Alim Işık

Altıntaş: Mehmet Akbunar

Aslanapa: Gökhan Gürel

Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar

Domaniç: Sahvet Ertürk

Dumlupınar: Niyazi Tezcan

Emet: Halil Tuna

Gediz: Mehmet Oyan

Hisarcık: Himmet Pınar

Pazarlar: Cavit Erdoğan

Simav: Eray Efe

Şaphane: Fehmi Yavuz

Tavşanlı: Kazım Bayram

- İYİ Parti

Kütahya Belediyesi: Aynur Sezer

Altıntaş: Menderes Aydın

Domaniç: Şerif Yılmaz

Emet: Mustafa Uçak

Gediz: Erdoğan Dirican

Hisarcık: Ahmet Bülbül

Simav: Metin Karakuyu

- Saadet Partisi

Kütahya Belediyesi: Ömer Faruk Evren

Altıntaş: Hamit Dönmez

Aslanapa: Melih Arslan

Çavdarhisar: Halil İbrahim Özcan

Domaniç: Beytullah Yılmaz

Dumlupınar: Bekir Kıyak

Emet: Mehmet Hamamcı

Gediz: Günaydın Kumru

Hisarcık: Şerif Pektaş

Pazarlar: Bilal Selçuk

Simav: Gökalp Özcengiz

Şaphane: Mehmet İnan

Tavşanlı: Davut Efe

- Demokrat Parti

Kütahya Belediyesi: Ayşe Ceylan

Altıntaş: Celal Kutlu

Emet: Mustafa Koca

Gediz: Münevver Azmioğlu

Simav: Kasım Karahan

Şaphane: Sema Akçalıoğlu

Tavşanlı: Nihat Özden

- Demokratik Sol Parti

Kütahya Belediyesi: Osman Çelik

- Türkiye Komünist Partisi

Kütahya Belediyesi: Nadide Nuran Yıldırım

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
CHP'li Tunç Soyer: Aziz Kocaoğlu ile aramızda sorun yokCHP'li Tunç Soyer: Aziz Kocaoğlu ile aramızda sorun yok
Zeybekci’den o görüntülere tepkiZeybekci’den o görüntülere tepki
Anahtar Kelimeler:
adaylar kesin liste Kütahya yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.