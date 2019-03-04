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Kesin aday listesi - NEVŞEHİR

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Nevşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Nevşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Nevşehir merkez: Rasim Arı

Avanos: Şaban Topuz

Acıgöl: Ercan Ertaş

Derinkuyu: Bülent Aksoy

Gülşehir: Fatih Çiftçi

Hacıbektaş: Şenay Gök

Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu

Ürgüp: Mehmet Aktürk

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)

Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)

Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)

Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)

Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Patisi:

Nevşehir merkez: Filiz Kılıç

Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş

Acıgöl: Fatih Özdoğan

Derinkuyu: Gültekin Oğuz

Gülşehir: Şengezer Kürk

Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş

Kozaklı: Celalettin Güven

Ürgüp: Hasan Erdoğan

- İYİ Parti:

Nevşehir merkez: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)

Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)

Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi:

Nevşehir merkez: İsmet Fatih Terzioğlu

Avanos: Noman Demircioğlu

Acıgöl: Hüseyin Özerkan

Derinkuyu: Feyzullah Erdem

Gülşehir: Hüseyin Ödemiş

Hacıbektaş: Nadir Doğan

Kozaklı: Günay Özcan

Ürgüp: Doğan Ak

-Büyük Birlik Partisi:

Nevşehir merkez: Ahmet Bilgili

- Demokratik Sol Parti:

Nevşehir merkez : Bekir Kendir

Hacıbektaş: Recai Aksu

- Türkiye Komünist Partisi:

Nevşehir merkez : Ersel Gürbüz

Avanos: Yeliz Karaca

Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer

- Bağımsız Türkiye Partisi

Nevşehir merkez: Abdurrahman Çavuş

Avanos: Naki Demir

Derinkuyu: Mine İpeker

Gülşehir: Kerim Baltat

Hacıbektaş: Süleyman Çetin

Ürgüp: Ahmet Büyükgöncü

- Bağımsız adaylar

Gülşehir: Oruç Gül

Hacıbektaş: Ali Rıza Selmanpakoğlu

Hacıbektaş: Ali Eğer

Hacıbektaş: Ali Cemal Hüsnügil

Hacıbektaş: Funda Kaya Sıroğlu

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