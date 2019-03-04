Kesin aday listesi - SİNOP

SİNOP (AA) - Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Sinop'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Sinop'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sinop merkez: Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)
Boyabat: Şefik Çakıcı
Erfelek: Mehmet Uzun
Ayancık: Recep Ak
Gerze: Cevat Şensoy
Saraydüzü: Hasan Peker
Durağan: Ahmet Kılıçaslan
Dikmen: Adnan Acar
Türkeli: Veysel Şahin
- Cumhuriyet Halk Partisi
Sinop Merkez : Barış Ayhan (Millet İttifakı)
Dikmen: Saim İstanbullu
Gerze: Osman Belovacıklı
Erfelek: Muzaffer Şimşek
Ayancık : Hayrettin Kaya
Durağan: Mustafa Eker
- Milliyetçi Hareket Partisi
Türkeli: Halil Dilek Özcan
Durağan: Fehmi Dalkılıç
Saraydüzü: İbrahim Kanber
Gerze: Kerim Ulusoy
Dikmen: Vedat Dağlı
Ayancık: Özay Çetin
Boyabat: Şükrü Kaya
Erfelek: Abdurahman Gülen
- İYİ Parti
Boyabat : Hasan Kara
Gerze: Cemal Yıldız
Durağan: Ümit Demir
Saraydüzü : Kadir Çiçek
- Saadet Partisi
Sinop Merkez: Sefa Yalın
Ayancık: Cumhur Övet
Boyabat: Birol Aydın
Dikmen: Bekir Aydın
Durağan: Necati Çördükçü
Erfelek: Yücel Tuna
Gerze Mehmet Ali Yavuz
Saraydüzü: Basri Baş
Türkeli: İsmail Özcan
- Demokrat Parti
Sinop merkez: Orhan Sarı
- Büyük Birlik Partisi
Türkeli: Şerife Fener
- Bağımsız Türkiye Partisi
Sinop merkez: Hüseyin Gül
Boyabat: Hasan Kaya
- Türkiye Komünist Partisi
Sinop merkez: Cazım Akray
- Vatan Partisi
Sinop merkez: Sebahattin Canık
- Demokratik Sol Parti
Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı
Türkeli: Recep Keser
Boyabat: Davut Çalhan
- Bağımsız adaylar
Sinop merkez: Mete Çağdaş
Türkeli: Haşim Özcan
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