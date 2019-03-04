HABER

Kesin aday listesi - SİNOP

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sinop'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Sinop'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sinop merkez: Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)

Boyabat: Şefik Çakıcı

Erfelek: Mehmet Uzun

Ayancık: Recep Ak

Gerze: Cevat Şensoy

Saraydüzü: Hasan Peker

Durağan: Ahmet Kılıçaslan

Dikmen: Adnan Acar

Türkeli: Veysel Şahin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Sinop Merkez : Barış Ayhan (Millet İttifakı)

Dikmen: Saim İstanbullu

Gerze: Osman Belovacıklı

Erfelek: Muzaffer Şimşek

Ayancık : Hayrettin Kaya

Durağan: Mustafa Eker

- Milliyetçi Hareket Partisi

Türkeli: Halil Dilek Özcan

Durağan: Fehmi Dalkılıç

Saraydüzü: İbrahim Kanber

Gerze: Kerim Ulusoy

Dikmen: Vedat Dağlı

Ayancık: Özay Çetin

Boyabat: Şükrü Kaya

Erfelek: Abdurahman Gülen

- İYİ Parti

Boyabat : Hasan Kara

Gerze: Cemal Yıldız

Durağan: Ümit Demir

Saraydüzü : Kadir Çiçek

- Saadet Partisi

Sinop Merkez: Sefa Yalın

Ayancık: Cumhur Övet

Boyabat: Birol Aydın

Dikmen: Bekir Aydın

Durağan: Necati Çördükçü

Erfelek: Yücel Tuna

Gerze Mehmet Ali Yavuz

Saraydüzü: Basri Baş

Türkeli: İsmail Özcan

- Demokrat Parti

Sinop merkez: Orhan Sarı

- Büyük Birlik Partisi

Türkeli: Şerife Fener

- Bağımsız Türkiye Partisi

Sinop merkez: Hüseyin Gül

Boyabat: Hasan Kaya

- Türkiye Komünist Partisi

Sinop merkez: Cazım Akray

- Vatan Partisi

Sinop merkez: Sebahattin Canık

- Demokratik Sol Parti

Sinop merkez: Ahmet Nur Ceylanlı

Türkeli: Recep Keser

Boyabat: Davut Çalhan

- Bağımsız adaylar

Sinop merkez: Mete Çağdaş

Türkeli: Haşim Özcan

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Kaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeterKaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter
Pamukkale 2019’un ilk iki ayında bekleneni karşılayamadıPamukkale 2019’un ilk iki ayında bekleneni karşılayamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinop

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.