Kesin aday listesi - TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Tekirdağ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)
Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)
Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)
Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)
Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)
Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)
Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)
Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)
Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı)
Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı)
Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı)
Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı)
Muratlı: Nebi Tepe
Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı)
Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı)
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı)
Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı)
Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı)
Saray: Özger Erkiş
- Milliyetçi Hareket Partisi
Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)
Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Çorlu: Erkan Düzenli
Muratlı: Zülküf İşler
Saray: Ali Özen
- Halkların Demokrasi Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir
Süleymanpaşa: Kasım Gür
Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş
Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman
Ergene: Erkan Atalay
Kapaklı: İbrahim Yavuz
- Saadet Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan
Süleymanpaşa: Atakan Yaşar
Çorlu: Murat Vakitçi
Çerkezköy: Erol Kaya
Ergene: Oktay Çalışkan
Hayrabolu: Gökay Yıldırım
Kapaklı: Hasan Karakoç
Muratlı:Tarık Eğçin
Malkara: Enes Kiremitçi
Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon
Saray: Halil Gören
Şarköy: Levent Çotuk
- Demokratik Sol Parti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman
Çerkezköy: Metin Dönmez
Ergene: Bora Küçükçetin
Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu
Malkara: Yılmaz Yıldız
Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar
Marmaraereğlisi: Hikmet Ata
Kapaklı: Tuncay Ulukaya
- Vatan Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu
Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz
Süleymanpaşa: Özkan İnci
Ergene: Kenan Serbest
Saray: Muzaffer Malkoç
- Büyük Birlik Partisi
Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın
Çerkezköy: Yılmaz Bulut
Kapaklı: Güzin Yıldız
Malkara: Bahri Demir
Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz
Saray: Sabri Güner
Şarköy: Sabri Güner
Ergene: Onur Meriç
Çorlu: İsmail Ceylan
Hayrabolu: Hasan Özdemir
Malkara: Bahri Demir
- Demokrat Parti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin
Süleymanpaşa: Hayati Avcı
Hayrabolu: Arif Yalçın
Muratlı: Kadir Arda
- Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı
Çorlu: İbrahim Çevik
- Bağımsız Türkiye Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı
Süleymanpaşa: Kemal İşcan
Çerkezköy: Fatih Irmak
Çorlu: Hüseyin Güler
Ergene: Neziha Durgunkaya
Hayrabolu: Mert Olgun
Kapaklı: Mesut Haydar Tüter
Malkara: Mesut Gündoğu
Marmaraereğlisi: Refik Tüter
Muratlı: Fatih Tüter
Saray: Sena Özdoğan
Şarköy: Hasan Biçer
- Bağımsız adaylar
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu
Ergene: Ersin Sever
Malkara: Orhan Gürbüz
Okuyucu Yorumları 0 yorum