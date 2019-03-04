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Kesin aday listesi - TEKİRDAĞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Tekirdağ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)

Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)

Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)

Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)

Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)

Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)

Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)

Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)

Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı)

Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı)

Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı)

Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı)

Muratlı: Nebi Tepe

Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı)

Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı)

Çorlu: Ahmet Sarıkurt

Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı)

Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı)

Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı)

Saray: Özger Erkiş

- Milliyetçi Hareket Partisi

Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)

Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Çorlu: Erkan Düzenli

Muratlı: Zülküf İşler

Saray: Ali Özen

- Halkların Demokrasi Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir

Süleymanpaşa: Kasım Gür

Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş

Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman

Ergene: Erkan Atalay

Kapaklı: İbrahim Yavuz

- Saadet Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan

Süleymanpaşa: Atakan Yaşar

Çorlu: Murat Vakitçi

Çerkezköy: Erol Kaya

Ergene: Oktay Çalışkan

Hayrabolu: Gökay Yıldırım

Kapaklı: Hasan Karakoç

Muratlı:Tarık Eğçin

Malkara: Enes Kiremitçi

Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon

Saray: Halil Gören

Şarköy: Levent Çotuk

- Demokratik Sol Parti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman

Çerkezköy: Metin Dönmez

Ergene: Bora Küçükçetin

Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu

Malkara: Yılmaz Yıldız

Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar

Marmaraereğlisi: Hikmet Ata

Kapaklı: Tuncay Ulukaya

- Vatan Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu

Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz

Süleymanpaşa: Özkan İnci

Ergene: Kenan Serbest

Saray: Muzaffer Malkoç

- Büyük Birlik Partisi

Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın

Çerkezköy: Yılmaz Bulut

Kapaklı: Güzin Yıldız

Malkara: Bahri Demir

Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz

Saray: Sabri Güner

Şarköy: Sabri Güner

Ergene: Onur Meriç

Çorlu: İsmail Ceylan

Hayrabolu: Hasan Özdemir

Malkara: Bahri Demir

- Demokrat Parti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin

Süleymanpaşa: Hayati Avcı

Hayrabolu: Arif Yalçın

Muratlı: Kadir Arda

- Türkiye Komünist Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı

Çorlu: İbrahim Çevik

- Bağımsız Türkiye Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı

Süleymanpaşa: Kemal İşcan

Çerkezköy: Fatih Irmak

Çorlu: Hüseyin Güler

Ergene: Neziha Durgunkaya

Hayrabolu: Mert Olgun

Kapaklı: Mesut Haydar Tüter

Malkara: Mesut Gündoğu

Marmaraereğlisi: Refik Tüter

Muratlı: Fatih Tüter

Saray: Sena Özdoğan

Şarköy: Hasan Biçer

- Bağımsız adaylar

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu

Ergene: Ersin Sever

Malkara: Orhan Gürbüz

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