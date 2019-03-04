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Kesin aday listesi - YOZGAT

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Yozgat'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Yozgat'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Yozgat'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Yozgat merkez: Celal Köse

Akdağmadeni: Önder Gürel

Aydıncık: Ahmet Koçak

Boğazlıyan: Gökhan Çoşar

Çandır: Mustafa Ertan Örgün

Çayıralan: Yasin Şahiner

Çekerek: Eyüp Çakır

Kadışehri: İrfan Akın

Saraykent: Ahmet Öçal

Sarıkaya: Duran Cesur

Sorgun : Mustafa Özdemir

Şefaatli: Zeki Bozkurt

Yenifakılı: Yalçın Karadavut

Yerköy: Mehmet Ağaoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)

Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)

Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Yozgat merkez: Mehmet Erdemir

Akdağmadeni: Nezih Yalçın

Aydıncık: Selahattin Özdemir

Boğazlıyan: İbrahim Tamer

Çandır: Emin Murat

Çayıralan: Kıyasi Başgül

Çekerek: Mustafa Bal

Kadışehri: Mustafa Doğru

Saraykent: İdris Ögel

Sarıkaya: Ömer Açıkel

Sorgun: Mustafa Erkut Ekinci

Şefaatli: Müjdat Karaca

Yerköy: Abdullah Altıntaş

- İYİ Parti

Yozgat merkez : Metin Özışık (Millet İttifakı)

Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)

Aydıncık : Kemal Cam (Millet İttifakı)

Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)

Kadışehri: Seyyit Taşgın (Millet İttifakı)

Saraykent: Osman Çiftcier

Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)

Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)

Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)

Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)

Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Yozgat merkez: Ziya Koçak

Akdağmadeni: Necmettin Demirel

Aydıncık: Necmettin Kayhan

Boğazlıyan: Fatih Demir

Çandır : Abdulvahap Yılmaz

Çayıralan: Hafize Tekbaş

Çekerek: Mustafa Alan

Kadışehri: Zehni Durusoy

Saraykent: Ali Yurt

Sarıkaya: İrfan Taşkın

Sorgun: Mustafa Salman

Şefaatli: Duran Karaman

Yenifakılı İsmail Özmen

Yerköy: Ali Polat

- Büyük Birlik Partisi

Kadışehri: Davut Karadavut

Saraykent: Ahmet Köroğlu

Sorgun : Üzeyir Arslan

- Bağımsız Türkiye Partisi

Yozgat merkez: Abdullah Güngör

Akdağmadeni: Şaban Uçar

Aydıncık: Emine doğan

Boğazlıyan: Nurettin Öcalan

Çandır: Necmi Sarıkaya

Çayıralan: Ali Acer

Çekerek: Emine Nisa Balcı

Kadışehri Ayşegül Türkcan

Saraykent: Ayşe Ergişi

Sarıkaya: İsmail Hakkı Bektaş

Sorgun: Aydın İlik

Şefaatli: Gülten Güngör

Yenifakılı: Hayri Şahin

Yerköy: Mustafa Kıyıcı

- Demokrat Parti

Yozgat merkez: Abdullah Doğan

-Demokratik Sol Parti

Yozgat merkez: Abdulbaki Yıldız

Yerköy: Ahmet Türk

- Türkiye Kominst Partisi

Yozgat merkez: Sait Akıllı

- Bağımsız adaylar

Yozgat merkez: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan

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