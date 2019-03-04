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Kesin aday listesi - ZONGULDAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Zonguldak'ta, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Zonguldak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Ereğli: Erol Şahin

Alaplı: Mehmet Celil Uzun

Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz

Devrek: Sezai Bükrü

Kozlu: Ali Bektaş

Kilimli: Kamil Altun

Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)

Ereğli: Halil Posbıyık

Alaplı: Nuri Tekin

Çaycuma: Bülent Kantarcı

Devrek: Çetin Bozkurt

Kozlu: Cengiz Bank

Kilimli: Ali Aslankılıç

Gökçebey: Cem Oktay

- Milliyetçi Hareket Partisi

Zonguldak: Hamdi Ayan

Ereğli: Telat Şeker

Alaplı: Ali Demir

Çaycuma: Haydar Oruç

Devrek: Ahmet Akdemir

Kozlu: Emine Ulupınar

Kilimli: Fatih Kaldırım

Gökçebey: Adem Ayvacık

- İYİ Parti

Ereğli: Ali Kaya

Çaycuma: Nusret Yakıcı

Devrek: Yaşar Ocakçı

Kozlu: Hüdai Dökmeci

Kilimli: Erdinç Kargidan

Gökçebey: Vedat Öztürk

- Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman

Ereğli: Gökhan Göktaş

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Sedat Başoğlu

Devrek: Mehmet Özmekik

Kozlu: Samet Güngör

Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu

Gökçebey: Erol Bayrak

- Büyük Birlik Partisi

Ereğli: Hüseyin Uysal

Çaycuma: Zülfikar Uçar

Devrek: Ercan Filizer

Kozlu: Adem Çetin

Kilimli: Hasan İslam

- Demokratik Sol Parti

Zonguldak: Nurhan Başoğlu

Kozlu: Birgül Ertek

Çaycuma: Soner Çınar

Ereğli: Burak Müftüoğlu

Alaplı: İrfan Türkyılmaz

Gökçebey: Didem Günaydın

Devrek: Çilem Girgin Başoğlu

Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

- Bağımsız Türkiye Partisi

Zonguldak: Serkan Yurttaş

Kozlu: Hakan Yurttaş

Çaycuma: Mesut Eren

Ereğli: Recep Özcan

Alaplı: Arif Demirci

Gökçebey: Ümit Sezgin

Devrek: Kemal Eliçora

Kilimli: Songül Kaplan

- Demokrat Parti:

Zonguldak: Hamza Kara

Çaycuma: İsmail Ortabel

Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

- Türkiye Komünist Partisi

Zonguldak: Ahmet Günaydın

- Bağımsız aday

Kilimli: Velime Erdoğan

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