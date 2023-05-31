Kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları açıklama tarihi!

Seçmenler, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan oy çoğunluğunu alarak yeniden Cunhurbaşkanı seçildi. Kesin seçim sonuçları ile ilgili açıklama YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından yapıldı. Yener, kesin seçim sonuçları için tarih verdi.

KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları 1 Haziran 2023 Perşembe günü açıklanacak.

Yüksek Seçim Kurulu, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

