Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Batman’da çeşitli suçlardan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini ifa ettiği sırada E.A. isimli şahsı durdurarak GBT sorgusunu yaptı. Yapılan kontrollerde E.A.’nın üç farklı suçtan arandığı ve 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum