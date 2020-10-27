Kesinleşmiş hapis cezası olan ve 6 suçtan aranan şahıslar yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan 6 adet aranması ve 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan Nihat G. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde; çeşitli suçlardan 6 adet aranması olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Murat C. isimli şahsın ise 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca Nihat G. isimli şahsın üzerinden; 0.58 gram metamfetamin, 0.22 gram eroin, ele geçirilerek hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı.

