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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polis haklarında 20'den fazla dolandırıcılık ile suç örgütü üyesi olma suçlarından yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis haklarında 20'den fazla dolandırıcılık ile suç örgütü üyesi olma suçlarından yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri, daha önce işledikleri suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon yaptı. Operasyonda 3 kişi saklandıkları adreslerde yakalanıp, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Abidin Ç.(39) hakkında 58 yıl, Mustafa P.(43) hakkında 39 yıl, Cafer A.(39) hakkında ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. 3 kişi hakkında ayrıca dolandırıcılık ve suç amaçlı kurulan örgüte üye olmak suçlarından 20'den fazla yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.

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