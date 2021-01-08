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Kesintisiz 8 saat yol yapan tır şoförü uçuruma yuvarlanmaktan bariyerler sayesinde kurtuldu

08.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, seyir halinde olan tır şoförü, dalınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, seyir halinde olan tır şoförü, dalınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan maddi hasarla atlatan şoför, "Yaklaşık 8 saatlik yol sonrası Gazipaşa’ya giriş yaptım. Bir anlık dikkatsizliğime geldi, biraz da yorgunluk vardı" dedi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Ekmel Mahallesi Mersin-Antalya D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. 33 AEH 885 plakalı tırın şoförü Mehmet Şen, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunda bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile cam yüklü tırın sağda bulunan 4 tekeri patlarken tırın ön tamponunda hasar meydana geldi.
Yoldan geçerken kazayı gören tır şoförleri, kaza yapan Şen’i yalnız bırakmadı. Diğer tır şoförlerini uyaran Şen, yola yorgun çıkmamalarını istedi. Şen, “Mersin’den tıra 27 ton cam yükledim ve saat 18.30’da yola çıktım. Yaklaşık 8 saat sonra Gazipaşa’ya giriş yaptım. Bir anlık dikkatsizliğime geldi, birazda yorgunluk vardı. Allah’tan verilmiş sadakamız varmış bariyere çarptım da araçta maddi hasar oldu. Cana geleceğine mala gelsin. Sağ olsun yoldan geçen tırcı arkadaşlarım hemen durdular. Yanımdan bir an olsun ayrılmadılar. Bana destek oldular. Sabah oldu beraber kahvaltımızı yaptık. Sağ olsunlar biz hep böyle birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece sırtımız yere gelmez. Diğer tırcı arkadaşlar da dikkatli olsunlar lütfen yorgun yola çıkmayın” dedi.
Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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