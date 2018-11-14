TEİAŞ Erzincan İşletme Müdürü Mesut Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 154 bin volt akıma sahip trafo merkezindeki iki ayırıcıya da canlı bakım yapıldığını söyledi.

Çalışmanın yapılacağı trafo merkezinde, her detayı en ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hesap eden ekip, oluşabilecek risklere karşı da tedbir alıyor.

"Trafo merkezinde bulunan arızalı iki ayırıcının değiştirilmesi için bölge müdürlüğümüz aracıyla canlı bakım ekibinin gönderilmesi için talepte bulunduk. Amacımız Erzincan'daki vatandaşlarımızın elektriğini kesintiye uğratmadan, sesiz sedasız bir şekilde sorunları gidermek. Burada arkadaşlarımız 154 bin volt altında çalışıyor. Bu insan hayatı için önemli bir risk ancak genel müdürlüğümüz bünyesinde bunun için profesyonel bir ekip oluşturuldu."

\

- "Hata yapma şansımız yok"

Şirketin canlı bakım ekibinin başındaki elektrik elektronik yüksek mühendisi Mehmet Zeki Çalık ise elektriği kesmeden 154 bin ile 400 bin volt arasındaki tüm gerilim seviyelerine müdahale edebildiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz bu çalışmaları yaparken iş güvenliğine son derece dikkat ediyoruz. Yapacağımız işlerin keşfini bir hafta öncesinden yapıyoruz ve bütün işleri santimetre mertebesinde hesaplıyoruz. Hata yapma gibi bir şansımız yok. Çünkü yapılacak bir hatada bunun insan hayatına mal olacağını ekibimiz iyi biliyor. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz."