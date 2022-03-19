HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kesip parçaladılar! Engelli aracını çalarak kayıplara karıştılar: Kandil günü bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın

Kesip parçaladılar! Engelli aracını çalarak kayıplara karıştılar: Kandil günü bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın

19.03.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da engelli aracını çalıp kayıplara karışan şahısların görüntüleri saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler engelli aracını köprünün altında çocuklar oynarken parçalanmış halde bulurken, Spastik engelli Burcu Yıldız'a (33) bakan anne Şükran Yıldız, ''Çocuğumu ben engelli aracıyla sokak sokak gezdirerek oturmasını sağladım. Kağıt toplayıcıları çekçek arabasına sokmak için kesip parçalamışlar. Bunlar Kandil gününde bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın'' dedi.

Kesip parçaladılar! Engelli aracını çalarak kayıplara karıştılar: Kandil günü bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Spastik engelli Burcu Yıldız'a (33) bakan anne Şükran Yıldız (53), bina girişine bıraktığı engelli aracını bıraktığı yerde bulamadı. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Yıldız, şüphelilerin kapıyı açtıktan sonra çekçek arabasının içine kamufle ederek çaldıklarını gördü. Şüpheliler biri dikkat çekmemek için sokaktan giderken diğeri şüpheli ise engelli aracının çekçek arabasına koyarak üstünü kartonla kapattı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yıldız, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine araştırma yapan polis ekipleri, engelli aracını bir köprünün altından çocuklar oynarken parçalanmış halde buldu. Ekipler parçalanmış engelli aracını Yıldız'a teslim etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken şüphelilerin sokak üzerindeki rahat tavırları ve yoldan geçen vatandaştan sigara istemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Screenshot_5

''KANDİL GÜNÜ BİZİ AĞLATTILAR''

Kandil Gününde Bizi Ağlattılar, Allah'ta onları ağlatsın diyen Şükran Yıldız, ''Sabah 06.30'da güvenlik kamerasından gördük, buradan arabamızı çalmışlar. Saat 08.00 gibi biz çalındığını fark ettik. Daha sonra polisi aradım ben sağolsun geldiler ilgilendiler. Akşam 21.00 gibi köprünün altında çocuklar oynarken buldular ama kullanılamaz durumda. 33 yaşında benim çocuğum yürüyemez durumda, doğuştan spastik engelli. Önceden adım atabiliyordu ama 2011 yılında kalça çıkığı ameliyatı oldu, oradan sonrada virüs kaptığı için yatalak durumda. Çocuğumu ben engelli aracıyla sokak sokak gezdirerek oturmasını sağladım. Kağıt toplayıcıları çekçek arabasına sokmak için kesip parçalamışlar. Bunlar Kandil gününde bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın'' dedi.

Screenshot_8

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu! Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!
Bolu Dağı'nda TEM otoyolu ulaşıma kapandı! Bolu Dağı'nda TEM otoyolu ulaşıma kapandı!
Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyumÖmer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Ukrayna açıkladı: Azak Denizi'ndeki kontrolü tamamen kaybettik

Ukrayna açıkladı: Azak Denizi'ndeki kontrolü tamamen kaybettik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.