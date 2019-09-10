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Keşiş Dağı’nın zirvesi beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Keşiş Dağı’nın zirvesi beyaza büründü

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin bazı kesimlerinde yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, öğleden sonra da yüksek kesimlere kar yağdı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları’nın zirvesi kar yağışı ile beyaza büründü. Bölge halkı, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Keşiş Dağı’nın zirvesi beyaza büründü

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